海峡论坛明天开幕 官方说2000台人与会

海峡论坛组委会办公室副主任钟志刚今天说，本届海峡论坛19日登场，有近2000名台湾民众参加，并采线上与线下方式举行活动。去年主办方曾表示，有超过1万名台湾民众报名参加，首提台商二代与会算数，推“一家人一家事，有商量好商量”新说法。

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据中央社今天报道，海峡论坛规模变小，主办方有近2000台湾民众参加。海峡论坛组委会办公室下午在厦门召开第12届海峡论坛新闻发布会。这是2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情后，今年首场大型两岸交流活动。国民党因央视“求和说”风波决定不以政党形式参加，也让本届论坛受到不同关注。

福建省台港澳事务办公室、海峡论坛组委会办公室副主任钟志刚在发布会中对此表示，无论两岸关系有何变化，两岸民众间的交流沟通都不应该断、也不会断，“一家人一家事，有商量好商量”。据他重申，凡是支持两岸关系和平发展、有利于两岸民众交流合作，“无论是谁，我们都热诚欢迎”。

就台湾大陆委员会对“海峡论坛”提出3项禁止，钟志刚认为这些作为“不得人心”，对此表示反对，并称陆方会坚持对台方针不动摇，“继续团结台湾同胞，共同促进各领域交流，深化融合发展”。

中央社说，根据历届经验，钟志刚所说有近2000名台湾民众出席，应包含已在中国大陆工作的台湾人或台商二代。

疫情影响下，许多国际赛事都暂停举行，海峡论坛由往年5、6月举办，今年延至9月下旬举行。

这次前往厦门报导海峡论坛的记者，除了拿到主办方提供的口罩外，也都必须配合做核酸检测或出具7天内的检测报告。

本届海峡论坛延续“扩大民间交流、深化融合发展”主题，将在19日拉开序幕，20日上午举行论坛大会，此外有青年交流、基层交流、文化交流、经济交流4大版块共34场活动，加上有关设区市同期举办的12场活动，共计46场活动。