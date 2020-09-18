涉隐瞒一年多 兰州生物药厂泄漏官方定性“偶发事件”遭质疑

9月15日晚，中国甘肃省兰州市官方确认兰州生物药厂发生泄漏致居民感染布鲁氏菌事故造成布菌抗体阳性感染者3245例。这是当地政府时隔八个多月后才再次就中国上市公司中牧股份旗下的兰州生物药厂泄漏事故发声。据英国广播公司指，甘肃官方将其定性为“一次意外的偶发事件”、“短时间内出现的一次暴露”，遭到质疑。

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据BBC今天报道说，中国兰州生物药厂泄漏事件导致三千多人得“懒汉病”，官方定性“偶发事件”遭质疑。改变世界的新冠大流行远未结束，一场因中国甘肃省兰州市当地官方被指“瞒报”耽误最佳防控时机的传染病仍让人心有余悸。2019年底几乎与新冠病毒一起被披露的另一场传染病的追责和后续却变得鲜有人知。而后者也许是一起被人为低估的公共卫生事件。

9月15日晚，中国甘肃省兰州市官方确认兰州生物药厂发生泄漏致居民感染布鲁氏菌事故造成布菌抗体阳性感染者3245例。官方承诺督促药厂开展补偿赔偿工作，补偿赔偿工作于10月份分批次开展。这是当地政府时隔八个多月后才再次就中国上市公司中牧股份旗下的兰州生物药厂泄漏事故发声。

据该报道，八个多月前的2019年12月底，甘肃官方通报称：“2019年7月24日至8月20日，兰州生物药厂在兽用布菌疫苗生产过程中使用过期消毒剂，致使生产发酵罐废气排放灭菌不彻底，携带含菌发酵液的废气形成含菌气溶胶，生产时段该区域主风向为东南风，导致位于下风向的中国农科院兰州兽研所人体吸入或黏膜接触产生抗体阳性，一共203抗体阳性人员及1名出现临床症状的抗体阳性人员。”

声明确认该病毒通过空气传播。八个月后，布病阳性确诊者达到3000多人，是去年的十多倍。而受影响的人，远不止3000多人。甘肃官方实际对两万多人进行检测，初步阳性者有4646人。

据中国媒体报道，布鲁氏杆菌病简称布病，是一种人畜共患的慢性传染性疾病，有较大危害。该病毒可以通过动物传人，现在尚不清楚是否存在人传人的风险。在中国，该疾病的主要传染源为牛、羊和猪等三种牲畜，人类因接触到动物组织或食用乳制品而感染。

布病主要损害人、畜的生殖系统和关节。治疗若不及时，转为慢性，患者会出现精神不振，全身无力，关节肌肉疼痛，也可能长期处于发烧状态，不能再从事劳动工作，严重者会丧失劳动能力，甚至导致残疾，俗称”懒汉病“。但目前当地感染者并未被规范治疗，许多被感染者在互联网上发文称他们未接受到有效的治疗方法，而且病情反复。

据该报道说，半年前的2020年2月，中牧股份在官网发布致歉信并公布内部惩处情况，对八名责任人做出处理。但多是行政处分，最严重者撤销职务，未见有人承担法律责任。显然，企业内部的行政处罚结果难以服众，追责的声音依旧强烈。

该报道称，值得注意的是，当地泄漏事件发生在2019年的夏季，直到4个月后的2019年年尾，官方才发声。官方声明后，并无公开通报机制向社会公布后续情况。而在当地官方今年9月的声明看出，泄漏事件持续一个月之久。官方将其描述为”短时间“，当地官方的解释是：“此次事件是一次意外的偶发事件，是短时间内出现的一次暴露“。目前为止，官方无人承担监管责任。