美驻华使馆微博微信文再遭删 抱怨崔天凯在美说话发文无阻不一样

美国驻中国大使馆昨天在官方推特（Twitter）指出，微博、微信继上周删除驻中国大使布兰斯塔德（Terry Branstad）的文章后，近日再度审查并删除布兰斯塔德的署名文章。美国驻华使馆推文提到，中国驻美大使崔天凯经常出现在美国新闻节目和出版物上，不受阻碍。但与此同时，在北京的布兰斯塔德却面临审查。

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据中央社今天报道，美驻中大使微博微信刊文，又遭中国审查删除。消息说，继中共官媒人民日报拒绝刊登布兰斯塔德的文章后，美国驻中国大使馆17日推文指出，“中国审查者继续阻止我们的大使对中国人民讲话”，并指微博、微信在上周删除布兰斯塔德的文章后，近日再度阻止美国大使署名文章发布。

推文指出，遭微博、微信阻止发布的文章，是阐述美中两国以对等原则，建立建设性关系重要性的文章。推文提到，中国驻美大使崔天凯经常出现在美国新闻节目和出版物上，不受阻碍。但与此同时，在北京的布兰斯塔德却面临审查。

美国驻中国大使馆今天又接连转载美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）的推文，并就近期事件表示，“中国共产党应该尊重外交官对中国人民说话的权利”；“这就是审查和完全缺乏对等性的表现”。

该报道说，人民日报先前拒绝刊登布兰斯塔德投书后，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在当地时间9日晚间，透过声明批评中共虚伪、害怕人民思想自由。人民日报10日回应称，布兰斯塔德的文章“内容漏洞百出，与事实严重不符”，因此拒绝刊登。

该报道引述美国之音（VOA）指，美国驻中国大使馆事后曾试图在微博和微信帐号刊登蓬佩奥的声明，并附上遭人民日报拒刊的文章，却在微信上被阻止发布，并迟迟未能通过微博的人工审核。

遭遇这次风波的布兰斯塔德即将于10月卸任，离开北京。

据中国官方媒体说，中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上表示，布兰斯塔德担任美国爱阿华州（Iowa）州长和驻中国大使期间，为促进中美两国人民交往合作做了很多的工作，希望他今后继续为中美关系的健康发展发挥积极作用。中央社说，中国外交部过去曾以“中国人民的老朋友”形容布兰斯塔德，但他担任驻中国大使期间，美中双方却落入建交40多年来纷争最严重的时期，包括关闭领事馆、限制双方外交官活动等。