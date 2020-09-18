法国2020夏麦歉收 出口主要供应中国

法兰西的小麦长期以来主要供应阿尔及利亚，不过北非国家现在得准备进口更多的黑海地区小麦。2020年夏季，法国小麦歉收，除优先满足法国国内需求以外，出口大幅下降，而且很大一部分已被中国订购。

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据本台RFI记者Claire.F在其周五（2020年9月18日）上网的最新一集经济专栏 « 原材市场 »( Matières Premières)节目中指出，长期向法国进口小麦的北非国家，在下次招标时将不得不降低对小麦品质的要求，以便在黑海地区找到补充货源，其中阿尔及利亚准备进口俄罗斯小麦。

阿尔及利亚提高进口小麦的干瘪率

阿尔及利亚政府现已同意，为了进口产地黑海的小麦，下调对进口小麦的品质标准，颗粒干瘪率由之前的0,2%扩大至0,5%。这也是俄罗斯或乌克兰小麦出口阿尔及利亚的主要障碍，成为了阿尔及利亚官方进口政策的一大变化。

法兰西2020夏麦歉收出口供应中国

阿尔及利亚曾是法兰西出口小麦的一大买家，但2020年法国夏麦歉收，出口量减少。首先满足国内需求，之后在欧洲内出口减少13%；欧洲之外，出口量降幅高达51%。而且很大一部分已被中国订购。对阿尔及利亚的出口量将由上一收割季节时的5百万吨下滑至本季不到2百万吨。

法国小麦会否丢失阿尔及利亚市场

法国贸易商Lecureur在接受本台RFI法广记者采访时表示，不会的。因为阿尔及利亚的做法是为了扩大货源，缓减价格上的压力。埃及和突尼斯之前也曾如此。法国小麦一旦增产，就能重返阿尔及利亚市场。此外，就阿尔及利亚而言，法国小麦不仅有竞争力，而且还存在地域上的优势。

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