中印边界冲突 胡锡进首认解放军有阵亡

中印两军6月中旬在边界爆发严重流血冲突，《环球时报》总编辑胡锡进日前首度证实有解放军在这场冲突中阵亡；他宣称中国牺牲的官兵远远少于印军丧生的人数。据胡锡进描述战场说，解放军最初寡不敌众，但中方的军人搏斗到了最后一口气，无一被印军俘虏。解放军官兵开始反击后，“印方部队溃不成军，做鸟兽散，有的摔到山下，有的掉进河里，互不相顾，还有很多人向解放军投降，成了俘虏”。该报道没有提及胡锡进所说的印军俘虏的下落。至此中印两国疑似从未提及交还或交换俘虏消息。

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据香港经济日报报道，中印6月流血冲突，胡锡进首证有解放军阵亡。

中印两军6月15日晚间在边境西段加勒万河谷（Galwan Valley）爆发严重的流血冲突，双方持棍棒、石块等原始武器互殴。印度陆军事后表示有20名印军阵亡，印媒指解放军有多达43人死伤，但中国一直未公布解放军死伤人数。

胡锡进17日晚间在微博发文引述中方知情人士称，在那场严重肢体冲突中，“中国牺牲的官兵远远少于印度丧生官兵的人数”，印军一共有20名官兵死亡，其中很多是受伤后得不到医治冻死的。胡锡进宣称，当天解放军少数官兵前往越界印军处进行交涉，印军突然向解放军“下毒手”，导致双方冲突爆发。最初寡不敌众，但中方的军人搏斗到了最后一口气，无一被印军俘虏。解放军官兵开始反击后，“印方部队溃不成军，做鸟兽散，有的摔到山下，有的掉进河里，互不相顾，还有很多人向解放军投降，成了俘虏”。

据该报道说，胡锡进虽然首证实有解放军阵亡，但他没说明具体伤亡数字。针对中印两军又在拉达克（Ladakh）东部班公湖（Pangong Tso）北岸发生流血冲突，胡锡进并称，印军先发制人越界占领高地，并居高临下向解放军扔石头。但据他了解，“英勇的解放军战士不睬印军威胁，硬是冲上高地，赶走了印军。我军目前总体上在多个点位上形成了对峙优势”。

印度国防部长辛格（Rajnath Singh）15日在国会表示，印军在6月15日加勒万河谷冲突事件给中方造成重大人员伤亡。胡锡进昨晚声称，辛赫这样说话是“对印度民族主义势力的鼓舞”，所以他要“揭穿”辛格。