中国官方新疆就业白皮书新争议? 遭指承认再教育营存在

中国官方“新疆的劳动就业保障”白皮书称，全疆年均培训劳动者128.8万人次。中央社引述台湾中亚学会秘书长侍建宇指出，这等于是中国首度公开地“间接承认”再教育营的存在。

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据中央社今天报道，中国官方新疆就业白皮书，有分析指承认再教育营存在。中国官方“新疆的劳动就业保障”白皮书称，全疆年均培训劳动者128.8万人次。台湾中亚学会秘书长侍建宇指出，这等于是中国首度公开地“间接承认”再教育营的存在。

中国国务院新闻办公室17日发表“新疆的劳动就业保障”白皮书，内容介绍新疆劳动就业概况，指当地大力实施“积极的就业政策”，强调充分尊重劳动者的就业意愿、保障劳动者基本权利，并“积极实践国际劳工和人权标准”。据侍建宇分析白皮书内容指出，总体而言，中国政府如果不是在“示弱”，那么至少也是在“解释”最近几年在新疆的政策。

曾任教于香港的侍建宇从90年代末开始研究中国治理新疆政策和维吾尔民族主义。他在“港区国安法”施行后返回台湾，目前在国立清华大学兼任教职。

白皮书内容提到：“据统计，2014年至2019年，全疆年均培训城乡各类劳动者128.8万人次。”据侍建宇告诉中央社记者：“这等于是第一次公开地‘间接承认’再教育营的存在...年均培训128.8万人次，这个数字基本上吻合国际（对于再教育营内人数）的估算。”他解释，有些人在再教育营里一待就2、3年，也有人获释后再进去，“此一说法意味其再教育硬件设施，每年能容纳100多万人，意即现在在这些营区里面长期都有100多万人”。

该报道引述侍建宇认为，白皮书应该是对美国的新疆政策作出反应。美国于5月间通过“2020年维吾尔人权政策法案”（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020），并且开始对中国新疆现任或前任政府官员，以及多家企业实施制裁；美国海关9月则对新疆生产的产品实施“暂扣令”；国会也正推动“防止强迫维吾尔人劳动法案”（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。侍建宇说，未来很可能新疆生产的所有产品都会被禁止出口销售，而且“防止强迫维吾尔人劳动法案”很可能近期通过，这对新疆的农工业发展会有很大影响。

2016年陈全国任新疆维吾尔自治区党委书记后，中共治疆政策遭到国际社会严厉批评。土耳其安卡拉大学史地文学院现代突厥语言文学系副教授艾尔肯．艾麦提（Erkin Emet）表示，中共经常出版这样的白皮书，藉以反驳外界批评。艾尔肯．艾麦提于2006至2016年间担任世界维吾尔代表大会副秘书长。

据艾尔肯．艾麦提指，“白皮书说东突厥斯坦就业人数从1100多万人增加到1300多万人、农村居民人均可支配收入从8724元（人民币）增至1万3100元。”艾尔肯．艾麦提告诉中央社记者：“这都是假的，我们维吾尔人、我们东突厥斯坦的人，没有人会相信这种共产党的宣传文件。”

有人将中国新疆维吾尔自治区称为东突厥斯坦，许多少数民族住在当地。维吾尔人被认为世居当地许多突厥部落之一，东突厥斯坦也被视为中亚的一部分，有人认为不属于中国。

侍建宇指出，白皮书并没有直接回应国际调查记者联盟（ICIJ）联合全球16个媒体所做的调查新闻报告。其中，来自新疆政府的泄密文件显示，当局以“反恐维稳”为名，大规模地将新疆突厥民族强制进行集中技职训练，包括大学教授、医生、老人，而这些人并不是需要训练的失业人口。他认为，就算这份白皮书讨论的失业与劳动问题都已经某个程度被中国政府解决，但是进一步来讲，当地的突厥裔民族是否真的觉得“满意或幸福”，还是感觉到“被强迫”或“被剥削”，这需要进一步进行全面个案调查与说明。

据中央社该报道，同时，中国近年强力推行所谓“第二代民族政策”，高举树立中华民族认同的目标。侍建宇指出：“其中对当地习俗、语言与宗教的影响，甚至是否也鼓励或强迫异族通婚，用以达到分配工作、解决失业的手段？我们没有办法从这份白皮书里去了解。”