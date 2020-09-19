台湾海峡 解放军军机今19架或过中线

台湾媒体今天报道称，中国解放军机18日有18架侵扰台湾空域，部分还越过中线，今更再派19架战机，台湾国防部指控大陆解放军军机扰台行为不断。

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据联合新闻网今天报道，连两日扰台 解放军军机今再派19战机越过海峡中线。

日本前内阁总理大臣森喜朗、美国次卿克拉奇(Keith Krach)近日访台，解放军被指骚扰台海行为不断，连续2日派军机越过台海中线袭扰台湾空域，飞机数量一次比一次多。台湾国防部今天中午再次主动揭露，解放军今(19)日上午总计19架军机侵扰台湾，部分共机逾越海峡中线，台湾军队除派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对、广播驱离，还以防空飞弹进行追瞄监控；台湾国防部批评解放军连续两日侵犯台湾主权的挑衅行为，严重破坏台海及区域和平与稳定的现状，呼吁中国当局自制，不要成为麻烦制造者。

该报道引述台湾国防部透过官网新架设的“即时军事动态”发布解放军动态，公布解放军总计19架军机侵扰台湾空域，部分逾越海峡中线，机种包含“轰六”轰炸机2架、“歼16”战机12架、“歼11”战机2架、“歼10”战机2架，以及“运八”反潜机1架，台湾军队除派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对、广播驱离，并提到还以防空飞弹追监，国军也一并公布了拍摄到的“运八”反潜机照片。

根据国防部所公布的解放军军机动态，袭扰台湾西南空域的机种包括“轰六”轰炸机、“运八”反潜机与“歼10”战机；越过台海中线的机种则为“歼16”、“歼11”与“歼10”三型战机；本日侵扰台湾军机架数高达19架，比昨日18架更多，且多了“运八”反潜机。

据该报道，中国国防部昨宣布，解放军东部战区昨起在台海附近组织实战化军演；东部战区随后也宣布军演地点就在台湾海峡；我国军官员昨即分析，昨日共军机、舰越过台海中线的行动，未来几日不排除都会发生。