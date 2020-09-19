安倍晋三19日参拜靖国神社

安倍晋三又向靖国神社供奉祭品

日本前首相安倍晋三19日上午参拜了位于东京九段北的靖国神社。这是他2013年12月以来时隔近7年参拜靖国神社。他在今天的推特上写道：“今天参拜靖国神社，向英灵报告了本月16日卸任内阁总理大臣一事”，并配上参拜的照片。

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目前安倍辞去首相以后，已不在内阁担任任何职务，只是一名普通的议员，到本稿截稿时为止，未见中韩对其参拜做出反应。

据有关人士透露，安倍此次参拜靖国神社时在签名薄上署名为“前内阁总理大臣安倍晋三”

以往，中国方面对首相、外务大臣和官房长官以外的日本阁僚和议员等参拜靖国神社没有当做问题。

2013年12月26，时任首相安倍晋三参拜了靖国神社，遭到了中韩的强烈抗议，而意外的是美驻日使馆也发表声明说:美国政府对此感到失望。

从那以后，安倍近7年没有参拜过靖国神社，而是从2013年起，连续8年在败战纪念日向靖国神社献“玉串料”。

今年8月15日，四名安倍内阁的成员，参拜了靖国神社。他们分别是环境相小泉进次郎、文部科学相萩生田光一、冲绳北方担当相卫藤晟一、总务相高市早苗。这是第二届安倍内阁四年来首次出现在日本战败日参拜靖国神社的阁僚，也是2012年12月第二届安倍内阁开始以后在战败日参拜靖国神社阁僚最多的一次。