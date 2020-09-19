微信抖音在美惨遭下架 中国反击拉美国企业黑名单

特朗普政府周五宣布将把Wechat和TikTok从美国应用商店下架后，中国周六发布针对外国实体的《不可靠实体清单规定》，对列入不可靠实体清单的外国实体，可视情况限制或禁止其从事与中国有关的进出口活动，限制或者禁止其在中国境内投资等。中国该规定泛指外国企业，没有专指美国企业。该消息尚没有黑名单细节。

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据路透社今天报道称，中国公布不可靠实体清单制度，对“违反正常市场交易原则”的外国实体采取措施。发布在中国商务部网站上的规定指出，对外国实体在国际经贸及相关活动中的下列行为采取相应措施：危害中国国家主权、安全、发展利益的活动；违反正常的市场交易原则，中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易，或者对中国企业、其他组织或者个人采取歧视性措施，严重损害中国企业、其他组织或者个人合法权益。

据中国官方说，此举是“为了维护国家主权、安全、发展利益，维护公平、自由的国际经贸秩序，保护中国企业、其他组织或者个人的合法权益”。规定称，外国实体包括外国企业、其他组织或个人，规定自公布之日起施行。

据《不可靠实体清单规定》说，对列入不可靠实体清单的外国实体，可根据实际情况，决定采取下列一项或者多项处理措施： （一）限制或者禁止其从事与中国有关的进出口活动； （二）限制或者禁止其在中国境内投资； （三）限制或者禁止其相关人员、交通运输工具等入境； （四）限制或者取消其相关人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格； （五）根据情节轻重给予相应数额的罚款； （六）其他必要的措施。规定提到，根据实际情况，中国可以决定将有关外国实体移出不可靠实体清单。即有关外国实体在公告明确的改正期限内改正其行为并采取措施消除行为后果的，可将其移出不可靠实体清单。

据路透社说，美国最新表示将在境内禁止与WeChat和TikTok有关交易，中国商务部周六早晨回应称，注意到美方有关举动，中方对此坚决反对，并敦促美方摒弃“霸凌行径”，如一意孤行，中方将采取必要措施维护中企合法权益。