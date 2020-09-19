德中昔日伙伴关系没了

几十年来德国与中国形成的在经济上捆绑的非正式伙伴关系如今正在瓦解，随着中国这个亚洲巨头的强势回归，这对德国乃至整个欧洲在疫情后的复苏构成了威胁。据华尔街日报说，德国官员最近发出了对中国采取更强硬外交立场的信号。他们表示，由于与中国在从市场公平准入到人权等一系列问题存在争端，德国将把重点转向包括日本和韩国在内的亚洲民主国家。

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据华尔街日报报道，中德两国何以从昔日伙伴变为如今对手？据德国公共和私营部门的经济学家称，德国今年的国内生产总值(GDP)应会收缩5.8%-7.1%，这比大多数其他西方经济体要好，但比中国2.5%的预期增长率要差得多。

经济学家和德国商界领袖称，中德经济形势的分化在一定程度上归因于中国政府鼓励国内制造商生产更精密机械设备的战略，这些机械设备相对于曾独步天下的德国高端资本品有更强的竞争力。对于许多德国出口商来说，这一局面不仅意味着他们在中国的销售变得更加困难，也意味着中国公司正越来越多地在其他领域成为竞争对手。”

据该报道说，今年可能是德中两国关系的一个转折点。中国既是德国最大的贸易伙伴，也是德国全球外交的一个长期焦点。

近20年来，中国需要进口德国的工业机器人、工厂设备和车辆，才得以成为全球最重要的消费品生产国。德国企业将对华销售实现两位数增长视为理所当然的事情。在本世纪初的几年里，这不仅帮助德国成为全球最大的商品出口国，领先于中国和美国，还在美国及其他国家和地区的大量工业转移到中国的情况下，使德国得以保住自己的制造业工作岗位。

现在，中国公司正在法国供应风力涡轮机，在挪威销售巴士，在波兰建设电网，在全球各地销售先进的工业机械。在瑞典首都，一家中国集团最近刚获得了一份为斯德哥尔摩挖掘三条地铁隧道的合同。

HAWE Hydraulik SE董事长霍伊斯根(Karl Haeusgen)表示，在包括基建设备在内的高端制造业的关键领域，中国已经缩小了与德国公司之间的差距。HAWE Hydraulik表示，在用于风力涡轮机和机械设备的液压阀和泵产品方面，该公司已面临更多来自中国的竞争。霍伊斯根说道：“中国不是一个发展中国家，根本就不是。中国是一个成熟的、拥有一流制造能力的国家。”

由于中国政府已努力控制住了国内新冠疫情的蔓延，加之中国出台了支持经济的政策，中国出口商现在抢占了全球出口市场的更大份额，而与此同时，其他国家仍在遭受疫情的拖累。

报道称，汉诺威工业博览会的组织者称，去年中国参展商占总参展商的近五分之一，相比之下，2015年该比例为13.6%。汉诺威工业博览会是全球最大的投资品贸易展之一。

德国政府的数据显示，德国2019年对中国的出口增速创下自2015年以来的最低水平。

很多德国高管仍将中国视为他们最大的市场。然而，他们在私下里表示，他们对官僚障碍、强制技术转让、补贴和各种保护主义壁垒正失去耐心，长期以来，这些问题一直被视为进入中国市场的代价。一些人呼吁德国政府效仿美国总统特朗普(Donald Trump)对中方采取强硬策略。

据华尔街日报说，德国经济部前高级官员、国际货币基金组织(International Monetary Fund，简称IMF)现任战略部门副主任策特尔迈尔(Jeromin Zettelmeyer)表示：“美国的强硬态度是有用的，因为这意味着德国可以采取两年前看起来咄咄逼人，但现在看起来合理的立场。”

德国官员最近发出了对中国采取更强硬外交立场的信号。他们表示，由于与中国在从市场公平准入到人权等一系列问题存在争端，德国将把重点转向包括日本和韩国在内的亚洲民主国家。

德国总理默克尔(Angela Merkel)的政治同盟、德国议会外交事务委员会主席罗特根(Norbert Röttgen)表示，只有德国保持技术优势，中国才会需要德国。但他表示：“我担心的是，这个窗口正在关闭，中国不断进步，在技术上的领先优势越来越多，而我们正在停滞不前。”