总商会总裁：香港似乎已不再是营商乐土

香港商界连续经受反对修订逃犯条例运动和武汉肺炎打击，仍在等待疫情过去后的春天，但香港总商会总裁梁兆基表示，疫后挣扎下来的企业，相信仍须面对动荡的社会环境，大小企业身处内外不断的政治争拗中，有点无所适从，甚至动辄得咎，「香港似乎已不复是企业眼中营商的乐土」。

广告 继续浏览后续

梁兆基今(19日)早在电台「香港家书」节目中引述一名企业营运者表示，反修例运动令其生意大受影响，而港府因应接踵而来的武汉肺炎而实施的「限聚令」，则令不少微企的生意「完全冰封」，期望当局有效控制疫情，令业务得以重开，强调政府的补助支持只属次要，甚或是杯水车薪。

但他预期，即使疫后挣扎下来的企业，相信仍须面对动荡的社会环境，情况令人慨叹。他指出，香港的同舟共济精神似乎已成回忆，因为眼下社会严重撕裂，难以再如上一代般求同存异，和衷共济。他慨叹，大小企业身目前正身处内外不断的政治争拗中，有些无所适从，且动辄得咎！直言香港似乎已不复是企业眼中营商的乐土。

他续称，难怪商会早前的问卷调查显示，会员最大的期盼是安稳的营商环境，寄语港人互谅互让，守护前人的努力，为未来奠下基础，强调未来的香港属于今天的年轻人，而今天的大小企业正是筑构商人未来的台阶！