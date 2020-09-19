抖音传联合脸书抵抗特朗普

特朗普政府将从周日晚间开始禁止在美国应用商店下载Wechat和视频分享应用TikTok，因担心上述中国应用会对美国国家安全构成威胁。TikTok表示将继续对这项不公正的行政令发起挑战，并邀请竞争对手脸书和联手支持其反抗。不过中国至此禁止脸书等外国网络平台，而且脸书首席执行官马克·扎克伯格曾呼吁美国政府对中国采取更强硬的立场。

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据联合早报今天报道，TikTok称将继续对特朗普禁令发起挑战，并邀面簿联手反抗。该报道引述路透社和彭博社消息，TikTok在一份声明中表示：“我们不认同美国商务部的决定，对商务部从周日起阻止新的应用下载，并从11月12日起禁止在美国使用TikTok感到失望”。TikTok还说：“我们将继续对这项不公正的行政令发起挑战，该行政令的颁布不符合正当程序，有可能会让美国民众和全美小企业失去一个发表意见和维持生计的重要平台。”

据消息说，TikTok还正在邀请社交媒体竞争对手面簿支持其通过法律途径挑战特朗普的禁令。面簿旗下照片共享应用Instagram的负责人莫塞里（Adam Mosseri）昨天发布推特称，美国商务部早前宣布的TikTok禁令“对Instagram、Facebook和更广泛的互联网来说将非常恶劣。” TikTok临时首席执行官帕帕斯（Vanessa Pappas）在推特回复莫塞里，邀请该公司加入与白宫的法律斗争。“我们邀请Facebook和Instagram公开参与我们的挑战并支持我们的诉讼，”她写道。“此刻，我们应暂时放下竞争，专注于核心原则，如言论自由和正当法律程序。”

面簿首席执行官马克·扎克伯格最近表示，他感觉TikTok禁令将为科技行业树立一个“坏的长期先例”。面簿在中国被禁；扎克伯格表示，他担心美国的TikTok禁令可能会为其他国家也禁止面簿的应用程序或服务打开大门。但是扎克伯格也呼吁美国政府对中国采取更强硬的立场，警告称分拆面簿这样的美国科技公司可能为中国竞争对手取代它们铺平道路。去年秋天在乔治敦大学演讲中，扎克伯格提到了总部位于中国的字节跳动旗下的TikTok，指责该应用审查香港抗议相关内容。