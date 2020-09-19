第十二届海峡论坛今厦门开幕 大陆高层何时出场引关注

第十二届海峡论坛周六（19日）于福建厦门开幕，其中海峡青年论坛已于当日上午登场。本次论坛以线上与线下结合的形式，共46场相关活动，预料2000名台湾人参与。据港媒指，国民党原定派王金平率团出席论坛，惜因大中国陆官媒主播早前的“求和说”，该党最终宣布不以政党形式参加论坛，但不反对党员以个人身份出席。但至此没有国民党人与会的细节消息。今年论坛开幕规模与声势显低调，中国高层何时出场引关注。

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据东网今天报道，第十二届海峡论坛今开幕，约2000台湾人出席。根据海峡论坛组委会办公室公布的细节，本届论坛共46场活动，其中海峡论坛大会将在周日（20日）上午10时于厦门会议中心登场。另论坛以“扩大民间交流、深化融合发展”为主题，分为青年交流、基层交流、文化交流、经济交流4个板块，共举办34场活动；另设区市亦会举办12场相关活动。

由于目前全球新冠肺炎疫情仍未平息，厦门市副市长林建周五表示，会将论坛的“医疗保障组”升级为“医疗卫生服务和疫情防控保障组”，负责统筹协调论坛期间疫情防控有关工作，制定台湾嘉宾赴厦门的防疫控管细案，厦门各活动单位、重要活动场地、接待酒店制定相应疫情防控方案和应急预案，并组织综合演练。