终院法官施觉民请辞 报称因国安法 法律界忧陆续有来 打击对香港法治信心

终审法院海外非常任法官施觉民（James Spigelman）提早两年请辞，澳洲傅媒引述他说，离任事关「《港区国安法》的相关内容」。大律师公会主席戴启思忧虑事件对香港法治的潜在影响；立法会法律界议员郭荣铿忧海外法官请辞事件会陆续有来，大大打击国际社会对香港法治的信心。

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香港终审法院拥有香港的终审权，其法官的任免须事先获得立法会同意，但港府昨(18日)晨刊宪，指特首林郑月娥根据《释义及通则条例》下权力，撤销施觉民担任终院非常任法官的任命，并追溯至9月2日起生效。事件引起社会回响，特首办公室发言人午后回复说，施觉民法官在9月2日向特首请辞，没有提及原因，特首其后按例撤销其委任。但发言人没有解释，为何施已请辞，特首仍要引用其他法例将其免职？若是免职，为何不按程序先得立法会同意？

澳洲广播公司(ABC)其后报道，施觉民表示，辞职是因为「国安法的相关内容」，但没有进一步解释。翻查纪录，施觉民辞职前一天，特首林郑月娥就社会争议香港是否有三权分立表态，称香港从无三权分立，只有三权分工和行政主导。

自2013年起出任终审法院非常任法官的施觉民，任期原应于2022年7月完结，现时请辞，比任期提早了两年。他辞职后，终审法院尚有13位海外非常任法官，当中有三位来自澳洲，其中的范礼全（Robert French）法官向澳洲广播公司表明，会继续留任，认为这是对一众终审法院法官对维护司法独立的承担的支持，亦反映他相信他们有这能力。

终审法院的海外非常任法官以英国法官为主力，有八位，当中，本身是英国最高法院院长的韦彦德（Robert Reed）7月中旬时曾发表声明回应港区国安法，指会视乎香港可否维持司法独立及法治，以决定会否继续委派法官到香港终审法院。

在香港，郭荣铿议员响应施觉民请辞一事时忧虑，若真如澳洲报道所言，外籍法官辞职或会陆续有来，亦可能有更多海外法官不愿接受委任来港，这不单损害香港法治，亦是国际社会对香港法治原有的信心「大大大打了一个沉重的折扣」。

大律师公会主席戴启思亦表示，施觉民辞任令人关注香港情况及对法治的潜在影响，相信会令其他外籍法官考虑去留，但他希望其他外籍法官会留任，并尽力在国安法框架下，维护港人的权利和自由。

建制派的资深大律师汤家骅表示，国安法不会影响香港法治，法治的重要原则亦适用于此法例，认为法官应该有足够的信心和毅力去维护法治，如果因为对一条法例感到不高兴而退缩或逃离责任，并非面对困难的最好方法。

犹太裔的施觉民，于世界二次大战结束翌年在波兰出生，3岁时举家移居澳洲。他2012年获委任为澳洲广播公司主席后接受访问，当中提及他对社会公义有强烈关注。而郭荣铿亦对施觉民赞誉有加，指从其判词和演说所见，施觉民对法庭公开审讯、恰当程序及社会公义都有鲜明立场，受人敬重。