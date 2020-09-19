被囚四年终获准见老母亲 黄琦营养不良健康堪忧

中国维权网站“六四天网”的创办人黄琦，被判刑入狱近四年，直到今年9月17日才终于被当局获准与在过去数年中为其奔走呼吁的80多岁老母亲蒲文清见面。据悉，蒲文清通过友人表示，在监狱和黄琦以视频方式会面时，发现他双手红肿，细问之下得知黄琦每周只能吃到两个鸡蛋。他明显营养不良。

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据自由亚洲报导，黄琦的友人转述蒲文清的话指，自己患有白内障，视力模糊：“只看见他手脚，手伸出来我看了，我问他脚肿不肿，他说肿。我的耳朵又听不清楚，他要重复说，就是问他的病情。我跟他说你脚肿手肿可能是低蛋白，要保证每天一个鸡蛋，他说监狱已经固定每一周有两个鸡蛋。话还没说完，时间就到了。”

早已年过八旬的蒲文清表示，会面时间仅30分钟，她感觉对话很快结束：“只有半小时，我跟他提了要求每个月给家里一次电话，他是否可以这样，还不知道，还不知道疫情何时能够解封。因为现在律师都见不到黄琦。说是因为目前全国疫情的关系，不能让律师见黄琦。”

报导还提到，黄琦亲友团成员王晶介绍称：“蒲奶奶说，时间太匆忙了，因为他们（监狱）规定只有半个小时见面时间，她只问了黄琦现在的病情和简单的生活情况，问黄琦在监狱吃的什么药，答一共吃了三种药，一个是治胃病，一个治肾病，还有治高血压的药。说这个药在监狱都算好药，都挺对症的。”

现年57岁的黄琦是四川省内江市人。由他所创办的“天网寻人网站”于1998年上线，设立于四川成都，其早期宗旨是为了义务帮助警方打拐，免费帮助被拐妇女儿童亲属寻找和解救亲人。他随后因网站被指发布敏感维权事件信息，自2000年被捕入狱，后被以“煽动颠覆国家政权罪”被判入狱五年。

黄琦在2006年刑满获释一年后将该网站更名为“六四天网”，专注于关注中国大陆的人权状况。2008年后，他因揭露“5.12”汶川大地震的豆腐渣工程，后被成都市武侯区法院以“非法持有国家秘密罪”判处有期徒刑3年。2016年11月28日他再次被四川警方带走。同年12月16日被以“为境外非法泄露国家机密罪”正式逮捕，并被关押在绵阳看守所。

2019年7月29日，四川省绵阳市中级人民法院判决黄琦"故意泄露国家秘密罪"及"为境外非法提供国家秘密罪"，判处有期徒刑12年。其不服上诉，后经绵阳市中级人民法院二审裁决，依然维持原判，刑期至2028年11月27日。在黄琦被带走拘押期间，其母蒲文清曾多次申请保外就医但都被驳回。