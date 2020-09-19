解放军空军官网播轰-6K模拟炸关岛基地影片疑震慑或已急删

中国解放军空军今日在官方微博发放了一段最新短片，当中出现被中国官方媒体吹嘘为“战神”的战略轰炸机“轰-6K”模拟轰炸美军关岛基地画面。评论指有关讯息极具挑衅性，因而引起了外界的高度关注。据悉，这也是解放军首次摆明车马、公开针对美军基地的相关画面。

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据苹果日报今天报道称，轰-6K模拟炸关岛基地影片曝光，解放军摆明车马挑衅美国。消息说，中美“冷战2.0”，双方剑拔弩张，越来越多迹象显示正演变成一场热战。解放军空军官微“空军在线”今日发放的短片，以真实片段配合模拟的3D动画，视觉上营造出轰-6K进行攻击任务的全过程。影片一开始便播放轰-6K在空军基地中进行起飞前准备的片段，接着起飞后接近指定目标，驾驶员锁定目标，发射导弹对一处基地进行炸轰，命中后冒起巨大火球及浓烟。

据该报道说，海外华文媒体多维新闻网指，影片中原有一镜是卫星图的画面，显示被轰的目标是美军关岛基地。但现时“空军在线”上载的影片中，该画面相信已被删走，但从其他画面中，仍可推断出“遇袭”的就是关岛基地。影片后段，则是轰-6K在多架歼11的护送下“全身而退”，返回基地。

有指，随着中美关系日益紧张，解放军近日不断“亮剑”，不仅于8月份陆续在渤海、黄海、东海和南海等地进行军演，还曾密集公开轰-6K的细节。上月24日，中国各大军媒曾密集宣传，解放军中部战区空军航空兵所属的“第一支”战略轰炸机部队，当时出镜的就是轰-6K。

苹果日报指引述多维与微博说，轰-6K是轰-6的深度改进型号，从早期的中型轰炸机被升级为如今的战略轰炸机。轰-6K首次在2007年曝光，机身获重新设计，机头安装大型雷达，驾驶舱实现“玻璃座舱化”，更新电子设备，配置弹射逃生系统，改用俄制D30-KP-2引擎，机翼下共有6个挂点。轰-6K的主要机载武器包括空地导弹和巡航导弹，作战半径超过3,500公里。而轰-6K近日不断出现在台湾海峡、南海、西太平洋上空，成为中国进行战略威慑的最强轰炸机。