陈秋实失联至今 友人透露未被起诉

中国武汉新冠肺炎开始蔓延期间，曾多次在武汉拍摄疫情画面并对外传播的中国律师陈秋实，已与外界失联逾半年。根据社工人员及其友人透露，陈秋实目前暂无被追诉之虞，但仍被监视居住。一名与陈秋实有来往的中国社工人员昨天向中央社记者透露，据他了解，陈秋实目前身心状况均可，但一直处于被公安机关监视居住的状况下。

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据中央社消息，陈秋实失联逾半年，友人指未被起诉但遭限制居住。据这名社工人员表示，陈秋实早已被有关单位“告知”，不得再于网络上发表任何影片，其中包括导致他失联的2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情现况，以及任何与他有关的内容。在这样的“条件”下，基本换得了陈秋实“不被起诉（追诉）”的安全。

中央社引述香港01消息，陈秋实的友人、有“格斗狂人”称号的中国网络名人徐晓冬，日前在YouTube录制个人节目时也表示，陈秋实已经离开武汉，获得检方作出“不予起诉”的决定，但目前仍正接受监视居住。徐晓冬在节目中说，陈秋实虽在疫情期间，深入武汉收治病患的几家大型医院采访，但他被带离武汉后一直没有发病。对于中国“爱国群众”指控陈秋实“接受外部势力捐款”、“与西方媒体及港独份子勾结”等情事，徐晓冬说，官方已查清陈秋实的所有相关问题，最后决定不予起诉。

据中央社说，具有律师身分的陈秋实，近年来以敢言的“公民记者”身分著称。今年1月武汉肺炎在武汉迅速蔓延，陈秋实多次走访收治病患的几家大型医院，并在院外或住处将拍摄画面进行直播或录播，并对武汉官方处理疫情多所指责，虽引起不少支持，但也引起当局忌惮。2月间，陈秋实户籍地所在地的山东省青岛市警方通知陈秋实家人，指他已被国保人员带走，并接受“医学隔离”，从此失联至今，引起不少揣测。