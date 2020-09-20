中方反击：即日推不可靠实体列表 可禁外企在华投资

中国反对美国禁止WeChat和TikTok软件流行之余，公布即日推行「不可靠实体列表」规定，若查明外资在经贸活动中危害中国国家主权和安全，可以限制或禁止有关外资从事与中国有关的进出口活动或在中国境内投资。中国专家否认这是针对个别国家的反制措施，但又说，制度将有助中国成为资本避风港，而美国相关功能则在减弱中。

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针对美国去年把华为及68家关联公司列入制裁的「实体列表」，中国商务部声称将建立「不可靠实体列表」制度，但到了今年5月，美国已把121间中国企业和组织及个人列入制裁黑名单，中方仍未有行动，直至美国对TikTok禁令生效前夕的昨天，商务部才宣布，「不可靠实体列表」制度即日生效。

根据规定，包括外国企业、组织或个人的外国实体，在国际经贸及相关活动中，若有危害中国国家主权、安全和发展利益；违反正常的市场交易原则，对中企、其他组织或者个人采取歧视性措施等行为，中国将采取「相应措施」。

规定订明，官方将在国务院商务主管部门建立工作机制办公室，若外国实体经调查后被列入不可靠实体列表，中方将可采取一系列的限制或禁止指施，包括限制或禁止其从事与中国有关的进出口活动、其在中国境内投资、其人员进入中国或居留等，甚至可以罚款或采取「其他必要的措施」。若有关外国实体在限期内作出改正，可移出清单。

商务部公布「不可靠实体列表」制度即日生效之时，未有把任何一家外企列入黑名单，而《环球时报》早前则表示，中方准备将苹果等美企列入清单，又会调查美国芯片大厂高通和思科等企业。

有趣的是，人民网把北京师范大学教授廖诗评一篇访问评论下架，记者今天在人民网再也找不到相关文章。根据媒体昨天的报道，人民网在商务部公布后报道廖诗评的评论，指清单制度旨在保护严格遵守市场规则和契约精神的企业，不意味中国政府欢迎和保护外资的立场发生改变，绝不能解读为要封闭自身市场。现时在人民网只能找到相关制度已完成立法程序的92字简短报道。

另一方面，《文汇报》和《大公报》等中方在港媒体则访问了商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育，指《规定》从提出到发布用了一年的时间，并非是为了针对部分国家的反制或想通过单方的保护主义行为来追求自己的利益，而是体现中国对维护国际开放型经济的全盘考虑。他又说，美国近段时间一意孤行，正在摧毁其二战以来建立的全球资本避风港的地位，而中国则日益向全球资本避风港的方向发展，认为不可靠实体列表制度可促进市场的公平和稳定性，更好地吸引外资。

他估计，一些违反中国主权安全、支持分裂行为的企业、机构和个人将首当其冲，列入清单。