党报称中国无意挑战取代美国 控美国给中国下绊子、上铐子

中美对立未见缓解，中共官媒人民日报今天刊登署名钟声的评论，指中国无意挑战取代美国，也无意和美国全面对抗；并指中国致力发展不冲突、不对抗、相互尊重和合作共赢的中美关系。

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据中央社今天报道，中国人民日报发表署名文章，指中国无意挑战取代美国，并称政策立场一以贯之。这篇题为“中方对中美关系的立场一以贯之”的文章重申，中美关系目前面临的困难“完全是美方一手造成的”，目的是“企图阻断中国的发展进程”，甚至不惜一再突破底线。

据该文章指美国诋毁攻击中国共产党和中国政治制度、泛化国安概念打压中国企业，无端设限甚至驱逐中国驻美记者，和盘查滋扰、非法扣留在美留学人员，“美国极端反华政客蓄意破坏中美关系，公然开历史倒车”。文章还引用美国前总统尼克森当年访问中国时的翻译傅立民，2019年6月在布朗大学的发言表示，美国似乎铁了心要维持自己的超然地位，“不是透过改正问题和强大自身，而是透过给中国下绊子、上铐子，来达到目的”。

文章强调，中国和美国打交道不是一两天，“面对外部压力，中国什么时候低过头、弯过腰”？重提中国在当年韩战“不畏强敌，保家卫国”，又指30多年前美国对中国进行大规模制裁、美国国国会通过20多项“干涉中国内政的议案”，但中国在原则问题上毫不妥协。文章指，面对美国的种种“霸凌”，中国多次阐明原则立场，并将继续作出必要回应。

话锋一转，文章也强调“中国无意挑战或取代美国，无意与美国全面对抗，但中国绝不会吞下损害自身核心利益的苦果”。文章称，中国对发展中美关系的政策立场一以贯之，保持高度稳定性和连续性。“中方致力于同美国发展不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，从来不会主动挑起事端，始终保持最大限度克制”。文章最后强调，中美关系的明天，取决于今天的正确选择和行动，指中美关系发展的正确方向，需以两国人民和世界各国人民根本利益为念，“美方应当建构客观理智的对话认知，制定理性务实的对华政策，采取有利于双边关系重回正轨的行动”。