华盛顿单方恢复对伊制裁引发俄罗斯和欧洲国家强烈反响

美国政府在昨夜今晨单方面宣布恢复对伊朗的联合国制裁，同时表示将惩罚违反制裁的任何国家。此一表态立即引发莫斯科及欧洲国家的强烈反响。

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周日上午，俄罗斯外交部透过一份声明谴责了美国的“非法”倡议，认为相关倡议不可能“对其他国家产生国际法律效应”。莫斯科还表示：俄罗斯曾在今年八月明确指出：此种做法属非法行为。

法新社报道指出：作为唯一认为联合国对伊制裁依然有效的国家，美国这种蔑视世界的姿态可能加剧国际紧张局势。

美国国务卿彭佩奥周六在一份声明中指出：美国对恢复此前取消的几乎全部联合国对伊制裁表示欣慰。并期望联合国所有成员国全面遵守落实这些措施所承担的义务，除了武器禁运外，还包括禁止伊朗参加铀浓缩和加工，禁止伊朗试验和研发弹道导弹，制裁核导技术转让。他强调，如果某个国家不同意，美国将对其实施惩罚。彭佩奥还表示：“美国近日将宣布一系列追加措施，以敦促履行联合国制裁，追究不履行者的责任。”

距美国总统大选仅六周之际，特朗普可能将于下周二在联合国大会的讲话中披露相关措施。

但是，华盛顿处境孤立，它需要面对包括俄罗斯、中国及美洲的欧洲盟友在内的所有国家的反对。法国、英国和德国曾在周五致函联合国一致表示：与该程序相关的任何决定与行动均不能产生法律效应。

美国宣布单方面恢复对伊制裁后，伊朗周日发出呼吁，要求世界各国共同发声，谴责美国“不符责任的行动”。

伊朗曾于2015年7月与美、英、法、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。按照协议，伊朗承诺限制核计划，国际社会则解除对伊制裁。安理会随后通过认可伊核协议的决议。决议规定，联合国应于2020年10月18日终止对伊武器禁运措施。