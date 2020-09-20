厦门海峡论坛 一片反台独与推一国两制声

第12届海峡论坛大会开幕式上午在厦门举行，今年受到疫情及陆委会告诫各界勿轻易参与的影响，台湾参与者人数骤降。而大会采梅花座以避免传染，更让现场看起来显得缺乏人气。据中央社说，国民党今年未派代表参加海峡论坛，吴成典接在汪洋的录影及中共福建省委书记于伟国之后上台致词，在他之后还有3名在大陆发展的台青，及来自台湾的中共19大代表卢丽安上台致词。

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据中央社今天报道，第12届海峡论坛大会开幕式上午在厦门举行，开场时大会播出了一连串未能前来的台湾人士祝贺短片，包含国民党立委陈玉珍、前台北县长周锡玮、新党荣誉主席郁慕明、名嘴黄智贤等10余人。新党主席吴成典20日在第12届海峡论坛大会开幕式上致辞。他说，之所以排除一切障碍前来，是因为相信“战争无情、和平无价”。

新党主席吴成典今天在海峡论坛大会开幕式上说，此刻台湾海峡上空很不平静，要共同防止两岸“骨肉相残”，而他提出的方法则是“让一国两制台湾方案的内容协商能够实现 ”。据吴成典说，此刻，台湾海峡的上空很不平静，他要特别为两岸同胞、甚至全球人民请命，一起来防止两岸有可能“骨肉相残”的战火。他劝大家“放下我执，一起来让‘一国两制台湾方案’的内容协商能够实现”。

他重申新党的立场是 ，认同一个中国与“九二共识”，反对台独，追求两岸的互利双赢，以及和平统一。吴成典还主张，为了台湾的前途，应该要倡议“台湾民间自救行动”。其内容有4点：一、支持“九二共识”，坚决反对台独；二、不能否认自己是中国人，才能争取“中国人不打中国人”的保证；三、不做美国等国际强权对抗中国的棋子；四、要去除“一国两制”和平统一的“污名化”。

据该报道，在复旦大学外文学院任教的卢丽安致词时则强调两岸要“融合发展”，她批评，台湾如果想用“反渗透法”来保障和平繁荣，是“故步自封、适得其反、自欺欺人”，只有融合发展，才能保障两岸共同美好的未来。