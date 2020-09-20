台湾2军机传遭解放军6歼击机包夹

港台媒曝料，针对解放军连日于台湾周边频密举行军演，又派军机飞入台湾空域，台湾军方一直强调严禁“开第一枪”。台媒周日（20日）报道，指上周六（19日）两架台军经国号战机，升空驱离解放军越中线战机期间，被6架解放军歼16包围夹击。事后，台军方官员周日强调，一旦（台军）飞行员受到攻击，“我们一定反击”。

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据东网今天报道，台经国号战机被6架歼16包夹，台军方称遭袭必反击。据报道指，解放军上周六共派出19架战机越过台海中线，台空军紧急派出清泉岗基地的经国号战机升空驱离，但该两架战机在位处5000米半空，被6架解放军的歼16包夹。随后台军方要求经国号机师采用机动动作，摆脱包围。

该报道称，目前，台湾军方对该报道不予置评。

据台湾军方官员周日表示，面对解放军军机扰台，因为无法判断背后真正意图，台军保持不冒进的态度，避免擦枪走火，近期亦派员到空军作战指挥部讲习教育，要求飞行员务必依规定执行。该军方官员强调，虽然两岸都宣称不开第一枪，但并不是指真的不能开火，关键在“行使自衞反击权”时机，需充分考虑国际法等规范，但是“若台军被攻击，我们一定会反击”。