张文宏：疫情第二波是必然的，做一年打算应是最低限定

今年因参与抗击新冠疫情而被人们所熟知的，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生9月20日在出席活动时表示，随着英法等欧洲国家相继出现第二波疫情，很多中国民 提问今年冬天是否会出现第二波疫情，他表示，“第二波是必然的”。

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张文宏称，“今天英国首相也说了，英国已经出现了第二波；法国已经第二波半个月了；西班牙第二波也已经半个多月了，”在中国，老百姓一直问今年冬天有没有第二波疫情，他解释称，“第二波是必然的。” 他还指出，因此中国仍然面临输入风险。张文宏提出，很多人在讲全球范围内疫情控制不住，且国家间有着极大的不平衡，归根到底，这与新冠病毒的特性有着极大的关系：病毒传播力非常广，但是致死率不高，“不像埃博拉，不像SARS，甚至不像H1N9禽流感。” 在他看来，正是这一非常独特的现象导致病毒在全世界持续蔓延。

张文宏谈到，新冠病毒基本上对老年人发动攻击，当整个社会的医疗系统瘫痪才会对年轻人发动攻击。其援引的数据表明，在美国的死亡病例中，85%都是55岁以上的人。截至8月23日的数据，美国15万死于新冠病毒的人中，24岁以下的有309人，这一水平比重症流感还要低一点。而在隔壁墨西哥，55岁以下的死亡病例占总体的70%，也就出现医疗系统过载、挤兑和瘫痪。

张文宏认为，这种情况下，美国等国的年轻人在外(不全员隔离)也无所谓，实施大隔离也做不到，但“没有这么致命”的新冠恰恰形成了全球疫情的“致命性”，“毒力不是太强”的病毒却反而变成了整个人类的强敌。他续指，反观中国，体制机制保障下，必须完成百分之百的隔离。他说，“策略就是一个月内一定要搞定。”他还向听众们强调，“如果不搞定，这个小火苗烧起来就像指数曲线一样增长。”

张文宏透露，中国仍然面临输入风险，这两天国家组团分赴各个省份督察感染病防治体系，不能让输入性疫情成为小火苗再度爆发。他提出，原则上，疫情还要延续相当长的时间，因为病毒已经在整个世界蔓延了，而且最大的问题是，毒力不是那么强。他说，“80%的人是无症状的，这是非常恐怖的。”张文宏指，传播力如此之强的病毒会一直存在，西方国家的做法是等待疫苗，疫苗会对脆弱人群予以保护，让病死率降下来，下降到常规性的流感水平。

针对疫苗的研发时间，张文宏估测，这个时间点一年之内达不到，“因为疫苗做好，建成供应链铺货，需要时间……”他说，而且，美国研发的疫苗需要冷链，对活性要求非常高，中国研发的灭活疫苗还好，但都需要一定时间做到。他说，因此，“对于这个世界的预期，做一年的打算应该是最低的限定。”