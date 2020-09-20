林荣基：滞台港人欲赴美 美助卿称愿协助

和林荣基等人会面的美国官员

超过二百名曾参与反对修订逃犯条例运动的香港青年，到台湾寻求庇护，现时主要靠救助生活，铜锣湾书店店长林荣基与美国民主、人权和劳工事务局助理国务卿戴斯卓（Robert Destro）等官员见面时指出，部份到台湾的港青生活有困难，有前往美国的想法，希望美国政府协助他们转往美国。林荣基会后引述美方官员称，愿意协助，但未有说明如何提供协助。

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1989年的中国六四民运后，不少参与者以不同方法到香港后，获安排转到英美加等国以政治难民、学术交流等不同方式定居，俗称为黄雀行动，未知美国愿意提供的协助是否与当年的黄雀行动雷同。

随同美国国务次卿克拉奇(Keith Krach)访台的戴斯卓，前(18日)天与国务院全球妇女议题无任所大使柯莉(Kelley Currie)和前国防部印太安全事务助理部长薛瑞福(Randy Schriver)与部分在台的中港人士会晤，除林荣基外，尚有中国六四学运领袖吾尔开希、中国基督教家庭教会「秋雨之福」会友廖强和任瑞婷等人。

以「无国界记者」代表身分参与会问的吾尔开希在社交媒体脸书上表示，会谈内容还包括维吾尔议题、香港、图博，认为美国应更加尊重台湾，「当然也就围绕一个全世界必须共同面对的威胁——中共政权。」