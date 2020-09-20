港官称12港人已按安排自选律师 家属哗然坚拒官派律师 议员斥港官助纣为虐

12名被扣港人的家屬12日召開記者會，要求與被扣家人聯絡及委派律師，至今仍然未能如願(資料圖片)

12名港人涉嫌偷渡台湾被中国海警截获后已遭刑事拘留29天，仍未能与家属委托的律师会面，联合国人权事务办公室促请中国政府尽快让12人与其法律代表会面，但在家属不知情的情况下，保安局局长李家超在一个亲建制的电视台访问中透露，所有人已选择当局提供的律师，又指各人身体情况良好。家属对李家超的说法感到哗然，重申不接受官派律师。协助家属的立法会议员朱凯迪直斥港官助纣为虐，可耻至极。

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联合国人权事务高级专员办事处18日在社交网站发帖，促请中国政府确保12名于海上被捕的港人享有正当权利和保障，让他们尽快与其选择的法律代表会面。

翌日，保安局长李家超接受由上海前官员控股的无线电视台专访时透露，12人已按当局提供的律师名单，各自拣选两名代表律师。至于被捕人拣选官派律师时知否家人已为他们委托律师，李则表示，细节要向中国内地查问。李又以港府没有探视权、未能派员亲身处理为由，未能如部分家属所求，确认当事人事发时的位置及是否安全。至于能否提供律师资料予家属联系，须由当地执法部门处理，港府会尽量争取，但不一定符合香港的做法。

家属对官员的说法「无不错愕哗然」，家属在声明中强调，已多次表明拒绝「官派律师」，李家超的说法是试图混淆视听，逼家属接受强加于被扣留者身上的「官派律师」，促请当局立即让家属委托的律师与被拘留者会面。他们要求与李家超等官员尽快会面，落实四大要求，分别是拒绝「官派律师」、要求中国当局提供合适药物予有需要的被拘留者、准许他们致电家属，以及促请港府确保他们的权利，并立即将12人送返香港。

协助家属的立法会议员朱凯廸在脸书上发文，指李家超的说法代表港府完全接受中共「官派律师」，剥夺被扣留人士会见「家属律师」的权利，亦是纵容大陆以此方法封锁信息，明显是助纣为虐，可耻至极。

另一名协助家属的民主党议员涂谨申亦强烈批评港府，更表示家属不知12人已获派律师，质疑港府何时知道12人已选择律师，又为何不通知家属？直指港府连基本关心和尊重也欠奉。

不过，港府表示，入境处至今接获七名家属提交不同内容的书面要求，当局已按既定机制向中国内地机关转达，重申港府会让12名港人在中国依法处理后，再送返香港处理。