特朗普临阵改意 允抖音可在美国经营

美国官方原宣布自9月20日开始，封杀中国短片分享平台TikTok（抖音），不过就在最后一刻，美国总统特朗普立场大转弯，批准让TikTok继续在美国营运。并允许在德州兴建新总部，并且由美国企业软件公司“甲骨文”，和零售商龙头“沃尔玛”完全控制。特朗普许诺未来将会与中国无关。消息未提此交易是否还需中国批准

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据中央社报道，特朗普说甲骨文与TikTok交易很棒，并送上祝福。据特朗普昨天稍晚表示，“概念上批准一项交易”，将允许短影音应用程式TikTok继续在美营运。特朗普在白宫告诉媒体说，他对TikTok北京母公司字节跳动与甲骨文（Oracle Corp）的交易，送上“祝福”，并说这笔交易解决了美国国家安全疑虑。

目前大约有1亿美国民众使用TikTok；美官员曾表示担心用户个资问题，说中国可能有管道存取这些资料。

据该报道引述路透社消息，根据协议将在美成立新公司，名称为TikTok Global，公司大多数主管是美国人，将有美籍执行长，董事会中也会有安全专家。

特朗普说，TikTok新公司将“完全由甲骨文与沃尔玛掌控”。

据该报道，美国商务部昨天同时宣布，鉴于近日出现的正面发展，决定将禁止境内下载TikTok的生效日期，从9月20日至少推迟至27日。