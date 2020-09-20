英军情6处老资格特务陷牒网或对华出卖机密遭欧盟调查 喊冤枉

英国政府日前向媒体透露，一名曾任“军情六处”（MI6）探员、目前是智库执行长的福瑞泽（Fraser Cameron），被怀疑向中国卧底间谍出售机密资讯，正式被欧盟列管调查。弗雷泽·卡迈伦表示冤枉，所有指称都“毫无根据”，并说自己“因为欧亚中心的工作职责与中国有广泛的联系，他们中的有些人可能会有双重身份”。欧盟以及英国比利时显示并不相信弗雷泽·卡迈伦的喊冤而坚持调查。

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据英国广播公司今天引述英国一名政府官员透露，曾经供职于英国情报机构军情六处（MI6）的英国商人弗雷泽·卡迈伦（Fraser Cameron) 因为向中国卧底间谍出售情报指称被调查。弗雷泽·卡迈伦现在经营智库欧亚中心（EU-Asia Centre），被怀疑将有关欧盟的敏感情报交给两名中国间谍。

该报道说，而这两名中国间谍的公开身份是驻布鲁塞尔的记者。

弗雷泽·卡迈伦还被指因这些情报获得报酬数以千计欧元。不过，他向英国《泰晤士报》表示，所有这些指称“荒谬”。

弗雷泽·卡迈伦1976-1991年曾任职于英国秘密情报机构军情六处。他表示，自己现在根本接触不到“任何机密保密情报”。还曾供职于英国外交部和欧洲委员会的弗雷泽·卡迈伦另外向美国《政客》杂志（Politico）表示，所有指称都“毫无根据”，表示自己“因为欧亚中心的工作职责与中国有广泛的联系，他们中的有些人可能会有双重身份”。

一个要求匿名的英国政府官员告诉BBC说，对弗雷泽·卡迈伦的调查由英国和比利时情报机关联合进行了相当一段时间，并称调查最近几个月取得了突破进展。这名官员说，这一合作是很好的范例显示英国情报机关与欧洲伙伴国家之间的紧密关系。

该报道称，BBC安全事务记者弗兰克·加德纳（Frank Gardner）说，对中国在欧洲秘密收集情报的程度，担心越来越大，其中包括欧盟与英国就脱欧的敏感谈判。据英国《金融时报》引述比利时国家安全部门表示，卡迈伦被指称的出售情报行为，对设在比利时首都的欧洲各机构“显然构成威胁”。据报道，对卡迈伦的调查由比利时联邦检控部门进行。

消息没有涉及两名公开身份是驻布鲁塞尔记者中国间谍的细节，也没有提及弗雷泽·卡迈伦涉嫌向中国出卖机密情报的相关内容。