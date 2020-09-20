解放军攻台?美前海军副部长警告11月3日美国大选周或“最佳时机”

中国军队近日军事动作频频，特别是在美国国务院次卿柯拉克、日本前首相森喜朗访台期间，连两日共派出37架次战机，台海之间气氛瞬间紧张。美国前海军副部长、华府智库“哈德逊研究所”海权中心主任克罗普希就投书“国会山庄报”（THEHILL）预测，解放军攻台的最好时机就是11月3日这周。

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据联合新闻网今天报道，解放军扰台动作频频，美国前海军副部长、华府智库“哈德逊研究所”海权中心主任克罗普希（Seth Cropsey）指出，过去一年来中国对台湾的空中骚扰增加，甚至派遣航母驶过台湾与日本之间的宫古海峡，进行大规模的军事演练。这部分绝对不仅是简单的政治讯号，是为了侵犯台湾做准备，打算在在美国及其盟国作出回应之前征服台湾。每次中国的扰台动作，都是在测试台湾与美国的反应，并同时检验中国军队的作战能力。

据克罗普希认为，中国与台湾的武力实力悬殊，但中国难以快速拿下胜利攻占台湾，因为台湾强大的后备力量，再加上占地优势。尽管这是中国认为可取胜的战争，但必须费尽大半气力。与此同时，中国势必得面对遭到“孤立”的局势，除了美军，日本、澳大利亚甚至是菲律宾都有可能加入战局。战事扩大后，韩国、越南、印度也有可能加入其中，将会拉长了战争的时间，再加上美国也会对中国进行经济封锁，这些都不符合中国的效益。

该报道称，据克罗普希表示，中国如果要拿下台湾必定得速战速决，透过远程导弹及逐步分层防御隔离其海岸线，提高美国干预的成本。克罗普希也预测，美国目前总统大选当前，党派间的敌对意识也越来越激烈，中国若选在这个时间点进攻台湾，美国介入的可能性就小很多。“因此对北京来说，11月3日这一周可能是最好的攻击时机。”