中国军方影片炫耀战神轰六 网民发现竟然取自好莱坞惊险大片

中国空军一部宣传片周一引发中国网民惊愕，原来片中最过瘾的宣传片段，竟出自好莱坞战争片『变形金刚』『勇闯夺命岛』。网民愤愤不平：“强国梦原来是拿美国电影片拼凑的!”直呼上当。

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这部周末上网的宣传片微博上已有至少480万人观看，由中国人民解放军空政宣传文化中心“精心制作”，炫耀中国空军“轰六”既可以携带常规炸弹同时可以携带核弹头。

影片全场2分15秒，名为“战神轰六K利剑出鞘”，画面高度清晰，显示中国空军轰六从一个沙漠基地起飞，飞行员在高空按下按钮，攻击岛屿上的一处军事基地，导弹落在敌方跑道上，爆炸声，巨大的烟雾腾空而起，轰六成功完成突袭轰炸后返回。片中的军事基地与美国在关岛的安德森空军基地以及迪戈加西亚岛的基地相似。

发布影片的“空军在线”称：“今日发布震撼画面，战神轰-6K利剑出鞘！人民空军作为祖国空天安全的捍卫者，有自信、有能力，时刻捍卫祖国空天安全！大国佩剑，千里点穴！”

但是，中国网民很快发现其中一些不可思议的细节，片中导弹轰炸的场面原来取自于好莱坞惊险大片：分别是2009年拍摄的『变形金刚2--复仇之战』，1996年拍摄的『勇闯夺命岛』，以及2010年获得奥斯卡金像奖的『拆弹部队』。

“01:15的爆炸画面，跟《勇闯夺命岛》02:00:45的轰炸画面，一模一样。”

“用『拆弹部队』的电影画面，有版权吗？？ ”

“画面太震撼，看了很多遍！ 原来是.....上当!”

“我们用美国好莱坞电影片段宣传国内军机，何必呢？”

“这是我国军队的宣传片，为什么不用我们自己的影像？”

“我们的强国梦原来是拿美国电影片段拼凑的。”

还有人问：“别人说轰6K在美国B2轰炸机面前只是一个玩具机，不知道是不是真的？”

有分析指，中国军方公布此视频，旨在警告美国，一旦台海或南中海爆发战争，关岛基地将是中国空军的攻击目标。