北京与梵蒂冈续签棘手协议 华盛顿发起攻势

罗马教廷和共产党执政的中国正准备续签两年前签署的历史性协议，协议使教皇有了任命中国主教的最后决定，这激怒了美国政府。

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法新社发自梵蒂冈的报道称 ：在美国，特朗普总统高举制止中国反宗教作为总统竞选的宣传。国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在上周末发表了一条推文和一篇专栏文章，谴责中国所有宗教的信徒受到的“可怕”迫害，令众多国家厌恶。他在美国宗教杂志《第一件事》中说：“中国民众比一张往任何时候都需要梵蒂冈的道德见证和权威。”并补充说“中国与梵蒂冈之间的协议并没有保护天主教徒免受执政党的迫害”。

当然，教皇方济各已经习惯了教徒明确谴责全球对教徒的众多迫害，但是和北京的交往他采取了小国外交的态度，来将一分为二的教会粘合。

法新社指出中国的天主教徒约有1200万人，这在拥有近14亿人口的国家中是个小的教派，在当局控制的是“天主教爱国会”和教廷承认的“地下教会”之间，数十年来分歧严重， “地下教会”也因此经常受到迫害。

梵蒂冈在2018年9月22日与北京的共产党政权签署了历史性的“临时”协议，这是经过无休止的蜗牛爬行般的缓慢谈判的结果，其具体内容从未公布。唯一令人瞩目的是：方济各教皇在协议签署后立即承认了此前北京批准的八位中国主教。

协议签署两年后，梵蒂冈的外交成果并不乐观，不过全球13亿天主教徒的领袖的最终批准了中国任命的两名新主教。可在此之前，两位主教人选必须成为天主教爱国会的成员，此前曾遭到迫害的许多老主教仍然坚决拒绝这一做法。

一位接近这一案卷的消息人士告诉法新社，教皇方济各刚刚为续签该协议开了绿灯，该协议仍处于“试验”模式，为期两年。并将在十月与中国进行谨慎的记录进行交换。

不过；消息人士保证说；梵蒂冈外交官已经向北京提出了一些棘手的问题，例如中国天主教神父突然在当局邀请的期间在自己的教堂失联了几个星期。