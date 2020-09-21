欧盟仍无法就制裁白俄罗斯达成一致

欧盟各成员国外长周一在布鲁塞尔会见了白俄罗斯反对派领袖媞卡诺夫斯卡娅，但是至今未能在制裁白俄罗斯当局一事上化解分歧。

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法新社引述接近布鲁塞尔的消息人士称：很遗憾，今天仍然没有就制裁白俄罗斯达成一致。尽管欧盟许诺很多，媞ti卡诺夫斯卡娅只能空手而归。

媞卡诺夫斯卡娅周一与欧盟27国外长相会，她请求欧盟对白俄罗斯民主力量伸出援手，关注她的国家的人权状况。

西班牙外长表示，欧盟应该向白俄罗斯释出一个强硬的信号。数周以来，反政府游行不断举行，本周末，在明斯克再次爆发了大规模游行。

在欧盟外长会议上，立陶宛外长敦促欧盟紧急行动，她表示，白俄罗斯情况危急，欧盟应该立即行动，她要求各成员国接纳从白俄罗斯逃出的难民。

欧盟正在准备一份针对白俄罗斯四十几人的惩罚措施，欧盟认为这些人对当地发生的镇压行动负有直接责任。但是，欧盟表决必须一致通过，塞浦路斯一直把欧盟迫使土耳其停止在其经济海域勘探作为同意制裁白俄罗斯的前提条件。但是，德国则认为制裁土耳其现在不是时机，如果制裁土耳其，将破坏德国正在从中进行的调停。

德国外长马斯则希望欧盟应考虑直接制裁白俄罗斯总统卢卡申科。但其他几个国家认为直接制裁卢卡申科，无助于欧洲安全与合作组织正在扮演的斡旋角色。