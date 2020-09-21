特朗普周末提名最高法院法官人选 美国政争加剧

美国总统特朗普表示在周末提出替代周五去世的最高法院法官金斯伯格人选，这位人选如同金斯伯格一样，同样是一位女性。特朗普还表示，拥有任命权的参议院应在11月3日总统大选前投票，特朗普在大选关键时刻匆促提出最高法院法官替补人选，在美国引发一场激烈的政争。

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美国总统大选造势进入高潮，共和党候选人特朗普与民主党候选人拜登进入对决阶段。

特朗普不理睬民主党的愤怒，认为共和党拥有多数的参议院“有足够的时间”来确认他提名的替补人选。他保证将在周五或周六提出人选，启动了替代周五去世的最高法院法官金斯伯格的进程。金斯伯格周五去世，享年87岁，她被视为是女权主义和美国左翼的偶像。金斯伯格1993年由民主党总统克林顿任命。

美国最高法院共有九名成员，为终生职。目前保守派占多数，如果特朗普在大选前提出人选，将决定最高法院今后数十年扎根于保守派阵营。在美国，最高法院对堕胎，携带枪支权，以及同性权等重大社会问题拥有裁决的权力。

因此，最高法院法官的任命总会在民主党和共和党两党阵营激起强烈反响。最关键的问题是，金斯伯格的去世使最高法院当中最著名的自由派的声音沉寂下来，并使最高法院可能出现6比3的保守派优势。

美国参议院只需简单多数就可确认总统任命的法官人选。目前，共和党在参议院拥有53席，民主党47席，但已有两位温和的共和党人提出，参议院不应在总统大选前表决继任法官人选。目前，人们的目光投在另外一位严厉批评特朗普的共和党参议员身上，他就是罗姆尼，罗姆尼尚未表明态度。不过，即使这三位共和党议员不与本党合作，共和党仍有副总统彭斯一票，在投票出现平局时，作为参议院主席的副总统及将投下关键的一票。

民主党总统候选人拜登目前在民调中领先，他一直把特朗普应对新冠疫情不善造成20万美国人死亡作为主打议题，但是，金斯伯格之死，突然改变了棋局。

拜登周日表示，如果特朗普非要在大选前任命法官，并促使参议院表决，这就是“粗暴运用权力”，“滥权”。一些民主党人还表示，金斯伯格的遗愿是，希望在新总统上任后再提出新法官继任人选。

特朗普对此不置可否，并表示他一定会再次当选。

特朗普之前承诺，他将任命一位“非常有才能的女性”。特朗普周一证实，有两位女性最有可能被提名：一名48岁的天主教徒，一位是芝加哥第七巡回法院的法官艾米·科尼·巴雷特，天主教徒，现年48岁；另一位古巴裔但本人出生于佛罗里达的法官，另一位是亚特兰大第十一巡回法院的法官芭芭拉·拉戈亚，古巴裔但本人出生于佛罗里达。

金斯伯格的遗体周四周五将陈列在国会供民众瞻仰，将在下周在华盛顿附近的阿灵顿国家公墓下葬。周五起，众多的民众手持鲜花和蜡烛，在最高法院门前悼念，留念。