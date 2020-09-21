环时爆汇丰银行将被北京列入不可靠实体清单   汇丰股价暴跌

法新社引述环球时报报道说，北京很可能将英国汇丰银行列入不可靠实体清单中的第一个。在香港反送中等诸多问题上与北京保持一致的汇丰银行为何会遭受如此严重的制裁？

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中国政府周六发布针对外国实体的《不可靠实体清单规定》，对列入不可靠实体清单的外国实体，可视情况限制或禁止其从事与中国有关的进出口活动，限制或者禁止其在中国境内投资等。这一不可靠实体清单是在中美冲突的大背景之下设立的。

环球时报披露汇丰可能成为不可靠实体清单的首个企业之后，汇丰银行的股票周一开盘下跌了4%,为1995以来的最低，投资者对汇丰银行是否有可能在其主要业务地中国大陆与香港继续发展持有怀疑。

事实上，自从华为孟晚舟事件爆发之后，汇丰银行就成为北京攻击的对象，北京谴责汇丰参与了美国在孟晚舟事件上“钩陷以及恶意造局，拼凑材料以及捏造罪证”的活动，并且谴责这些活动是“蓄谋已久”。对此汇丰银行一律予以否认，并且在几个月前发表的一份公告中强调“希望社会各界能够充分理解跨国银行必须遵守国际规则”。中国官媒环球时报今年七月就威胁说，汇丰银行出卖客户，并且指出“即使中国政府不作为，中国人民也必将唾弃汇丰，并将汇丰在中国的业务逼入死胡同。”

除了被北京列为不可靠实体之外，汇丰银行还成为国际记者调查联盟9月20日公布的调查报告中的攻击对象，它与其他四大银行JPMorgan, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon被谴责多年来被犯罪集团所利用从事大量的洗钱活动。

调查显示，多年来国际贩毒组织成员，发展中国家大规模挪用公款的政府高级官员都能够自由地出入上述金融机构，尽管银行的工作人员对此早已提出警告。调查报告指出，上述银行在最近二十多年来继续被洗钱犯罪组织所利用。对此，英国汇丰银行向调查记者组织表示，汇丰银行一向遵守国际规则，举报任何可疑的行为。