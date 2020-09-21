蔡霞：高科技全天候监控 中国进入精致极权统治时代

因批评中共已沦为“政治僵尸”，呼吁撤换习近平而被开除党籍的前中共中央党校教授蔡霞日前表示，中共利用高科技全天候立体型监控中国社会，强力打压不同意见，法律成为为该党镇压人民的工具，使得中共进入超过毛泽东时期的精致极权统治时代，野蛮和凶残程度不亚于希特勒。但是，习治下的中国面临复杂多变的国际国内环境，社会充满了偶然性。

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蔡霞近日接受自由亚洲电台节目专访时指出，部分学者认为中国对外开放后，民众不再封闭，公民社会也在成长，呈现后极权时代的状态。但她认为，中国现在“是从威权时代退回到精致的极权时代”。这种精致的新极权时代超过了历史上的毛泽东时期，在它的野蛮和凶残程度上不亚于希特勒，甚至于它比希特勒更为凶残。

蔡霞指出这一精致的极权时代有三个特点：第一，中共全党乃至中国全社会，都在高科技的全天候立体型的监控中。第二，习近平用规矩及反贪腐，作为打压党内不同意见的手段，借清洗手段，让党内的反对者无法产生压制的力量。

蔡霞提出的第三点则是，习近平在中共第18届四中全会时提出党要“依法治国”，但不健全的法律制度，让法律成为镇压人民的工具。另外，由于中共掌握所有国家资源，一旦民间出现反对声音，便籍由取消退休金、开除公职等方式进行压迫。

她还提到，过去自己曾以为企业家如果在体制外就可以幸免于难，但如今中共政权又利用阶级斗争的语言，将民营企业家描绘成民营资本家，藉由资本家剥削有罪的形象，让国家有理由在政治上产生歧视，进而用各式各样的工具进行打压。

面对中国当前的问题，蔡霞认为，不应指望中国内部可以改革，“只要习在这个位置上，这个僵局是打不开的”，换人是第一步。第二步就是必须抛弃这个制度。

蔡霞也提到，习近平独裁的起因不单是个人问题，中共党内体制问题是根本，只有将权力按照民主的方向去分权制衡，才有办法解决。

蔡霞还认为，除了“习家军”外，“换习”是中共党内普遍的共识。但她也表示，体制内按照正常程序撤换习近平几无可能。但是，中国在习近平治下走到现在这个阶段，国际国内环境复杂多变，突发因素突发事件不能排除。她认为中国的将来“有可能充满了偶然性”，或许在一个偶然的突然事件或者偶然的导火线，“一下子就把局面给炸开了”，是不是习就能下台，也很难说。

蔡霞认为，不能指望这个制度内部改革，必须是变革，整个的抛弃这个制度。