许章润呼吁中国刑法学家反省立恶法罪过勿助纣为虐

遭清华大学开除的中国法学家许章润就耿潇男夫妇被捕案再发声，痛陈中国存在多少“口袋罪”，“想治你，就把你装进去”。呼吁中国刑法学家们深刻反省立恶法的罪过，不要继续助纣为虐。

广告 继续浏览后续

独立出版人，为一大批公职人士奔走呼号的耿潇男被以“非法经营罪”抓捕后，许章润教授9月10日发出『就女子羁狱致暴政书』，奉劝当局还耿潇男夫妇以自由，还这个世界以公道：“别作恶，放下屠刀”。9月17日，许章润发出『致疑刑法学家』，呼吁刑法学家不要出卖自己，知错就改。

许章润指出，1979年『刑法』曾规定，“投机倒把”与“流氓”两罪，多年来成为“拿捏随心”，不知冤枉了多少人，成为所谓的“口袋罪”，“想治你，就把你装进去”，后来才得以修订，算是知错就改。

许章润指出，现在所谓“寻滋”、“煽颠”与“非法经营罪”类同于已经废除的“投机倒把”与“流氓”罪，也是一大口袋罪，而且把这一罪行引入出版业，更是牛头不对马嘴。作者认为，政府垄断出版资源，严控书号，整个出版流程实行人类史上最严苛的书报检查制度，小型私营出版举步维艰，逼得他们不得不为生存而游走于法律的边缘。“一旦从业者言论‘出格’，得罪有司，便可以随时据此论罪。”

作者认为，法律不能成为执法者选择性适用以钳制言论的工具，否则将人人自危。因此，现行刑法第225条，一旦扩大适用与出版业，“可谓不折不扣之恶法”，恶劣影响所及，超出出版行当。许章润表示，耿潇男夫妇不幸装入这一“口袋罪”。

作者认为刑法学家首先应捍卫国民权益与公民自由，对公权极限滥用必须警惕，“至少，必须设置有望达致平衡的法律机制，否则，法网恢恢，反倒人人自危矣。”

但是作者指此间的刑法学家们，多数是“办事员”，热衷于“枪杆子刀把子”那些陈腐的专政教条，“献上忠诚，出卖专业，助纣为虐......”“出奇地平庸”，所谓“非法经营罪”这样的法条，“便是他们的平庸对于社会的报应”，更有极少数者，“铁心自首，深刻周纳，丧尽天良，不过是维辛斯基式的帮凶”。

许章润表示，从事法学四十年，自己的专业禀赋与知识资格，非任何官方机构所能剥夺。他愿以此文为耿潇男夫妇辩护。“惟愿正义如滔滔江河流畅大地”。