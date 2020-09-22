中国公民记者张展报道疫情遭拘押4个月后被起诉

中央社报道，曾任中国律师的张展，5月份在武汉报导2019冠状疫情时，遭上海警方跨省逮捕。经4个多月关押后，张展的委任律师证实，近期收到她被起诉的通知。除了张展，还有公民记者陈秋实、方斌和李泽华等人在武汉报导疫情时先后失联，陈和方两位目前无音讯。

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自由亚洲电台报导，张展的律师闻宇18日在微信上留言表示，当天接到检察院电话，指张展的案件已经移送法院。报导引述闻宇说，案子是8月18日移送到检察院，移交后法院还要分配给具体的法官审理。

报导指出，外传张展之前在看守所内长时间绝食抗议，身体虚弱，遭强制灌食，身体状况引人关注。

中国人权律师团9月20日发布声明指出，张展不畏风险到武汉疫情一线，以文字、影片和现场解说等形式，“如实提供了官方媒体不予报导的大量疫情信息，赢得普遍赞扬”。

这个声明说，上海警方5月14日跨界在武汉逮捕张展，第二天以“莫须有”的“寻衅滋事”罪名刑事拘留张展，6月19日以同一罪名将她逮捕。

该声明指出，张展遭受“政治迫害”，上海警方和检方非法设限、恶意刁难辩护律师，并变相剥夺张展母亲委托律师的会见、阅卷权利。

声明认为，张展“不构成任何犯罪”，基于人道考量，应驳回检方起诉，宣告她无罪并立即释放。

现年40岁的张展曾担任律师，后来因参与维权而被吊销律师执照。 2019年9月，张展因在上海街头举伞要求结束社会主义制度、共产党下台，而被上海警方以涉嫌“寻衅滋事”为由刑事拘留。

除了张展之外，之前还有陈秋实、方斌和李泽华等公民记者在武汉报导冠状肺炎疫情时被失联。