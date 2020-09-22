中国决定2060年前实现碳中和

比利时环保人士在布鲁塞尔王宫前打着“我们的气候，你们的官职”的横幅，要求谈判组阁的未来政府重视气候。

中国在这个星期二首次确定目标：在2060年以前，实现碳中和。法新社报道指出，这一决定强化了应对全球气候转暖的『巴黎协定』，也强化了与特朗普政府在气候问题上的立场对比。

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这一意想不到的决定，是中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上演说时提出的，由于新冠疫情肆虐，本届联合国大会以视频形式举行。

习近平在讲话中说，中国决定“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”习近平表示：“应对气候变化『巴黎协定』代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。”习近平不点名敲打美国，美国是全球第二大排碳国，根据特朗普总统的决定，将于11月退出『巴黎协定』。看来，『巴黎协定』的前途将取决于本届美国总统大选，民主党总统候选人拜登表示，他一旦当选，美国将重返『巴黎协定』，并且在2050年实现碳中和。

中国有关减少排碳量的环保目标不错，北京表示，二氧化碳排放力争在2030年达到峰值。但有关2060年前实现碳中和的目标，比起十几个小国以及欧洲联盟决定在2050年以前实现碳中和稍逊一筹。

世界资源研究所副主席Mountford则认为，魔鬼全藏在细节里，中国必须确定短期内实现的目标，以及争取提前几年把碳排放达到峰值，但他同时赞赏中国的决定：“中国的决定对于实现一个零排碳的未来越来越清晰。”

前联合国政府间专家小组副主席Jean-Pascal van Ypersele认为北京的这一决定“非常重要”，但他同时警告中国应该前后一致，停止继续在非洲等地建设使用煤炭的火力发电站。

科学家认为，在本世纪中叶实现碳零排放，与上世纪相比，对于把全球气候升温在世纪末限制在1.5度至关重要。