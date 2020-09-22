中国病毒对政治病毒 中美在联大互轰

在美国总统特朗普联大发言指控北京疫情管理失控，致使其蔓延全球，导致无数人丧生，并把这一病毒形容为“中国病毒”之后，中国代表在联合国指责特朗普传播“政治病毒”。

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中国驻联合国大使张军周二指控美国总统特朗普“传播政治病毒”，指责特朗普在联大针对中国早期疫情管理失控的发言“毫无根据”。

这位中国驻联合国代表说，在国际社会艰苦奋战应对新冠病毒之时，美国却在联合国大会上散播政治病毒。

稍早些时候，特朗普在联大发言中，指控北京在武汉疫情爆发初期，限制本国人员流动，取消国内航班，却任凭大量班机离境，导致新冠病毒扩散全世界。他要求联合国追究中国对疫情扩散全球的责任。

但是，中国驻联合国大使张军反驳美国针对中国的指控“毫无根据”。这位大使称，“美国发出的噪音与联合国大会的气氛丝毫不能兼容”。这位大使还强调中国对美国的贡献：中国设法帮助美国应对新冠疫情，救助人命，帮助一些人走出绝望的处境。然后语调强硬地抨击美国抗疫“全面失败”，“成为全球死于新冠疫情人数最多的国家。”

张军指责美国总统“利用联合国大会讲坛挑起对抗”，从而“削弱”这一世界组织。

中国国家主席习近平稍早些时候通过视频在联大一般性辩论上发表讲话，习近平表示，支持“世界卫生组织关键领导作用”，“推进国际联防联控，坚决打赢全球疫情阻击战，反对政治化、污名化。”

习近平不点名地批评美国说，各国应“摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱，相互尊重各国自主选择的发展道路和模式”，习近平警告：面对疫情发生以来的新形势，面对经济全球化大势，不能“像鸵鸟一样把头埋在沙里假装视而不见，或像堂吉诃德一样挥舞长矛加以抵制。”

习近平似在警告美国又似在自许：“国家之间可以有竞争，但必须是积极和良性的，要守住道德底线和国际规范。大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品，承担大国责任，展现大国担当。”

美国指责中国在南中国海的扩张野心，以及其镇压香港民主派，威胁台湾的举动，习近平则称：“中国没有进入冷战的愿望”。