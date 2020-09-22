中国的死磕 西方的选择

美中关系紧张不断升级也引发的国际社会的担忧，法国世界报记者认为无论是美国总统特朗普强势，还是欧盟期望与中国建立竞争伙伴关系，似乎都无法阻止北京向世界第一大国发展的目标。而法国智库认为新冠危机成为让全球关系进入一个新时代的标志，在美中不断较劲的竞争中，欧洲需要建立一个新的发展模式。

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中国与西方关系紧张

美国的甲骨文及沃尔玛与中国字节跳动就TikTok交易达成协议后，各方对内容发表的声明却互相矛盾，显示美中在科技领域的较量更加扑簌迷离。

世界报驻京记者勒梅特写道，包括世界第一大强国美国在内的西方世界不知如何应对中国，由于华为事件引发加拿大与中国紧张关系，加拿大昨天宣布取消与中国自由贸易谈判，如同澳大利亚这个中国昔日紧密贸易伙伴反目为仇，成为目前最激烈的竞争对手之一。

面对中国，欧洲情况如何呢 ? 记者勒梅特指出欧中于9月14日举行视频峰会避免显示欧中双边谈判的巨大失败。当2019年德国总理默克尔邀请习近平出席今年的欧中峰会时，旨在签署已经谈判7年的欧中贸易协定，但是视频会议后欧委会主席冯德莱恩表示欧中双方观点相聚甚远。

在将近20年前，当中国于2001年加入世贸组织的时候，西方人看到的是中国这个大市场，随后在2008年中国举办奥运会标志着中国开始与西方展开竞争，而自从习近平在2012年担任国家主席以来，中国选择在经济，意识形态和军事上全面于西方对抗。

近期台海紧张局势再度升温显示中国不害怕与美国发生军事冲突。首尔延世大学教授鲁乐汉指出，美国首次把中国视为与其处于同一水平的国家，也是第一次把中国界定为对手，而且认为中共威胁美国利益和国家安全。

欧洲如何看待中国

因美国把中国视为首要威胁而展开对中共的制裁，欧洲目前认为与中国是系统性竞争伙伴关系，但是这会持续多久?

欧盟希望捍卫多边主义和与中国进行对等交往，但是问题是虽然中国口头上说捍卫多边主义，但是无论欧盟费尽口舌中国不想与欧洲进行对等交往，而且包括中国，美国，俄罗斯和巴西都不愿意维持多边主义的国际关系。

欧盟在中国商贸协会最新报告指出，欧洲人认为中国领导人在经过40多年打开国门走向世界的过程中会继续保持开放政策，但是最近几年中国的变化越来越让欧洲人感到中国如同18世纪清朝乾隆皇帝向英王乔治三世所说的，清朝帝国物产丰盈，无所不有，无需外夷货物。

西方不满 中共继续死磕

中国逐渐引起西方国家的不满甚至仇视情绪，而中共无动于衷，也不会改变政策，还要按照既定计划在2049年成为世界第一强国。

目前事态发展对中国有利，因此中国政府为什么要改变呢？

根据经合组织最新预测显示由于新冠疫情席卷全球，各国经济受到重创，中国今年可能是G20国集团中唯一的一个经济有增长的国家，显示出华盛顿在18个月前向北京发起的贸易战目前还没有取得期望的效果。

中共采取具有代表性的做法回应美国进一步的制裁，也是向西方的"野蛮人"发出的一个信号：就是不要指望中国政府有任何改变，就在9月16日特朗普政府考虑如何处置TikTok在美国的命运时候，习近平重申共产党在中国私人企业中的作用，就是告诉私企要继续爱国和高举社会主义的旗帜。

无论华盛顿还会采取什么制裁行动，北京已经准备好在未来几年与西方关系紧张，而美国与欧盟之间的缺少团结目前还无法改变习近平的选择。

法国Millénaire智库认为新冠危机成为让全球关系进入一个新时代的标志，显示经济全球化和自由贸易的局限性，而在美中不断较劲的竞争中，欧洲需要建立一个新的发展模式。