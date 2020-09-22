任志强以经济罪获刑18年

以批习近平著称的退休企业家任志强今天被北京第二中级法院以经济罪判刑18年。该判决提到这是采纳公诉机关的量刑做出的判决。一般认为，公诉机关的量刑应该体现了习近平的意图。

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北京市第二中级人民法院今天9月22日对前北京华远集团董事长任志强进行宣判。法庭按照公诉机关提出的量刑，判出任志强4项控罪全部成立，以贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权罪，判处他有期徒刑18年，并处420万元人民币罚款。

任志强案在9.11周五开审时媒体被禁旁听。次日传出庭审的两个版本，一个说他在庭上一言不发，承担了全部人的全部刑责，另一个版本说他拒绝了绝大部分指控。推特网络传出消息说，当局抓住他的儿子作为要挟，导致他被迫妥协。

今天北京第二中院的判决称，任志强被控在2003-2017年间，贪污公款4974万余元；收受贿赂125万余元；挪用公款6120万元；滥用职权致使国有企业遭受重大损失1.167亿余元，其华远集团财产损失5378万余元，任志强个人获利1941万余元。

这个判决还强调称，18年的量刑是轻判，原因是“任志强自愿如实供述自己的全部罪行，自愿接受法院判决，且违法所得已全部追缴”。法庭特别强调“自愿”和“如实”两个词，似乎要摆脱“胁迫”和“不如实”的批评。并说“任志强当庭表示服从法院判决，不上诉。

今年2月，网络流传一篇署名任志强的文章，题为《人民的生命被病毒和体制的重病共同伤害》，署名任志强。该文批评中共严控言论自由加剧了冠状病毒疫情。并且没指名地批评习近平“是剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。” 以及…“丝毫也不掩饰自己坚决当皇帝的野心，和谁不让我当皇帝，就让你灭亡的决心！”。然后任志强在今年3月被失踪。

今年7月，北京西城区纪委区监委通报开除任志强党籍，指控他“在重大原则问题上不同党中央保持一致，公开发表反对4项基本原则的文章，丑化党和国家形象，歪曲党史、军史，对党不忠诚、不老实，对抗组织审查。

之前在2016年2月习近平视察媒体时，中国央视打出“央视姓党，绝对忠诚，请您检阅”的标语，任志强批评说，“当所有的媒体有了姓，并且不代表人民的利益时，人民就被抛弃到被遗忘的角落了！”

据维基百科介绍，任志强生于1951年3月8日，1969年被下放至陕西省延安县冯庄公社，后在军队服役，官至参谋。 1974年加入中共。 1984出任北京市华远总公司建设部经理。 1985年，任志强因给自己和公司员工发奖金而被举报，以“贪污罪”被关看守所。 1986年被无罪释放。 2011年4月任志强辞去华远集团董事及董事长职务。 2014年11月任志强在微博发表声明，宣布正式退休