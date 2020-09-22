任志强被以四项经济罪名判刑引来被因言治罪嫌疑

中国地产商任志强9月22日在北京第二中级人民法院，被以四项经济罪名，一审判处18年徒刑，并判处罚金420万元人民币。网络上，任志强的支持者纷纷高呼当局重刑判决，是以言治罪。

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现年69岁的任志强多年来以敢说，尤其是敢于批评时政闻名，有“任大炮”谐称。其微博账号有数千万粉丝。2016年，他已经因为在自己的微博账号下发文，质疑“央视姓党”，而导致其账号被封，并被处以留党察看一年。

任志强案真正进入司法程序，在时间点上与今年3月中国社交媒体上流传的一份据称由他执笔的文章有关。这篇文章尖锐批评中国政府应对新冠疫情不力，却举国欢呼伟大领袖。文章暗示习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑 ……丝毫也不掩饰自己要当皇帝的野心和谁不让我当皇帝，就让你灭亡的决心……。”

随着文章在网上不断转发，任志强开始从公众视线消失。今年4月，北京纪委发文，宣布对他开始纪律审查和监察调查。7月23日，他被宣布开除党籍。

9月11日，北京第二中级人民法院低调开庭，阻止支持者旁听。9月22日，法庭宣布判决。据北京第二中级人民法院网站消息，任志强当庭表示服从判决，不上诉。

法广就此电话采访了经常代理政治敏感案件的北京律师莫少平先生：

莫少平律师谈任志强案判决