北京称不存在海峡中线 台湾国防部定义自卫反击权

中美关系败坏，海峡两岸紧张情势进一步升高，近日，中国空军战机打破台海两岸几十年现状，屡屡突破台海中线。由此引发的严重问题是：台海中线是否已失去边界功能？两岸爆发战争的可能性升高到什么程度？ 谁将打响第一枪？周一，中国外交部发言人称，不存在所谓“海峡中线”。同一天，台湾国防部明确把“第一击”定义为“自卫反击权”。

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9月18日，美国副国务卿克拉奇访台次日，中国大陆战机一度近距离逼近达台湾37海里，约68.5公里，相当于战机只需大约两分钟即可抵达台湾海岸上空，此举被视为中国大陆史无前例的挑衅。据指连续两日解放军战机共37架次越过台湾海峡中线。

就此，在记者就解放军突破几十年双方默契的“海峡中线”追问时，中国外交部发言人汪文斌称：“台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的‘海峡中线’”。海峡中线台海双方几十年来都存在默契，这一默契成为避免军事冲突、维持和平稳定现状的象征，中方首次明确予以否定，似有不顾一切触发战争的味道？

中方表态后，台湾外交部谴责大陆外交部的说法是一如摧毁一国两制的港版国安法，也将摧毁台湾的现状，要求大陆停止赤裸裸的扩张主义。

在一些分析人士看来，两岸紧张情势随着中美关系败坏水涨船高，在目前情势下，“擦枪走火”，甚至引爆台湾战争的可能性已很难完全排除。

台湾国防部星期一发布新闻稿，重新律定海、空军各部队的“突发状况处置作业规定”，显然是为了应对紧急状态而来，台湾国防部在规定中明确将台湾方面的“第一击”定义为“自卫反击权”之行使。这一规定尚未明确界定行驶“第一击”的时机或条件，但首次触及到两岸爆发战事的局面下，谁打响第一枪的严重问题。

台湾国防部没有进一步阐释，留下不少分析空间。台湾仍然坚持不开“第一枪”，在对方侵入有明显敌对行为的情况下才“予以反击”？或者是台湾的姿态变得更加强硬？两岸先前都表示“不开第一枪”，台方现在将这一以往的陈述改为“自卫反击权”，意味着在遭遇敌对的严重情况下，绝不让步？

淡江大学国际事务与战略研究所教授黄介正对美国之音表示，应区别“自卫还击”和“自卫反击”两种表述，前者是共军的说法，而台湾的“自卫反击”是依照国际法所做的改变，是国际上通用的备战原则：只要遭受攻击，就会反击。