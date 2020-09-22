台军今晨大规模演习蔡英文称不能让别人在台湾领空耀武扬威

中国外交部昨天否认有所谓「海峡中线」，台湾空军今天清晨立即针对全岛各类型军事基地展开中共空军来犯的大规模演习，各机场战机起降频繁，防空雷达频频锁定「来犯敌机」F-16；总统蔡英文今天早上亲自前往澎湖视导台湾空防第一线的「天驹部队」，她对空军官兵强调，不能让别人在台湾的领空耀武扬威。

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18日起连续几天，中国空军都在台海演习，并数度越过海峡中线，导致两岸情势紧张，据了解，共18日中国军机越过海峡中线时，台湾军机升空喊话驱离时说，「你已飞过海峡中线，立刻转向脱离」，中国飞行员则响应说「没有海峡中线」，不理会警告，继续穿越海峡中线，但双方对话情绪平和。

中国外交部发言人汪文斌昨天响应询问时公开表示，「台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的海峡中线」。台湾外交部昨晚立即对此发言强烈谴责，要求中国停止赤裸裸的扩张主义，回归文明的国际标准。

今天清晨五点半，台湾空军无预警实施「联翔操演」，全台战机纷纷紧急起飞，模拟反应接战与制敌空袭，各军用机场周边民众都被战机频繁起降的声音吵醒。

这项操演主要由位于花莲与嘉义的F-16战机扮演假想敌，模仿中国空军在战时对台湾可能空袭的飞行路线，以无预警的方式测验地面的天弓飞弹部队、爱国者防空飞弹部队、地面的战机紧急升空对抗，以及海上军舰的反应。

台湾总统蔡英文今天上午前往澎湖马公基地慰勉「天驹部队」，天驹部队是台湾空防的第一线，每年4月至9月IDF经国号战机进驻马公机场，最近因应中国战机扰台，天驹任务将延长到年底。

蔡英文向官兵致词说，在警戒室和飞行员见面时，听取近期拦截、驱离共机的英勇表现，她对空军官兵很有信心。她说，身为中华民国的空军，「我们怎么可以让别人在自己的领空上耀武扬威」。

台湾外交部长吴钊燮今天针对中国外交部「没有海峡中线」的说法表示，中华民国台湾是一个主权独立国家，政府在领土范围内行使排他性的管辖权，这是一个事实，也是台海两岸的现状。

他说，台湾与中国以海峡相隔，多年来台海中线是避免两岸军事冲突、维持台海和平与稳定的象征；中国外交部的说法就像在香港强加「港区国安法」，摧毁了香港的一国两制，而关于台海中线的说法则等同摧毁台海现状。

他说，外交部除代表政府对中国外交部的说法予以强烈谴责，要求中国政府回归到文明的国际标准，也呼吁国际社会正视中共军机不断跨越台海中线，破坏台海两岸稳定和平及威胁台湾民众的事实，并予以强力谴责，要求中国政府停止相关说法与作为。