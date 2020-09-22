宿舍喊楼、 划船离校... 中国高校学生抗议校园封闭防疫管制

尽管中国目前已走出新冠疫情，但多数大学校园仍然保持对学生封闭管理等严格防疫措施。长期封校的不便、疲劳、生活费用上涨，导致部分学生愤怒不解，近期不断爆出抗议反对声音。

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据本台法语部常驻北京记者拉加德（Stéphane Lagarde）报道，西安外国语大学学生黄昏中在宿舍楼阳台上集体喊楼的视频几天来在网上疯传，近30分钟的喊声反应了中国大学校园中的这一情绪危机，此前8月13日，中国教育部和国家卫生委员会发文建议所有高校学生留在校园内，以避免新冠病毒再度传播。

一名在北京就读法律的朱姓大学生说，“我们9月12日进校园，已被关了一个多星期，不允许外出，但食堂员工可以进出、校园内的居民，送货人员和访客也可以视需要进出，就是学生不行。 ”

报道说，对于学生的限制并不针对教职员工，据《中国新闻周刊》的一项调查中，93％的受访者表示不理解在放开其他人员行动限制后为何要独限制学生。一些学生也对重复不断的健康检测感到疲劳不堪。在浙江温州医学院就读的学生刘子友（音）说，“每天我们都必须汇报自己的健康状况，因为不能外出，我们就点外卖，但外卖小哥不能进来，就将外卖放在宿舍门前”

高校都在校园人口设立路障和红外体温检测，有身穿制服的保安检查人员进出，尤其是送货的人员，通常都会被禁止进入，而在社交网，一些学生抱怨食堂的拥挤和物价上涨，有人留言说，“食堂饭菜涨价，校园的杂货店也涨价，水果尤其贵”。“价格上涨，质量下降”。

令学生感到沮丧的是，尽管当局仍然保持谨慎，但中国在一个多月来并没有出现新的感染病例。

中国疾控中心一位专家最近表示，担心新冠疫情将会在秋冬季反弹。一些学生父母说理解政府的这些措施，包括一些高校取消他们可能和孩子团聚的十一国庆假期。姓朱的北京学生则感到不满，他说，“即使是家在北京的学生国庆节也不能外出，我认为这种封校没有意义，只是学校领导害怕承担责任，因此把学生关在校园”， “这并不能有助于遏制病毒”。

一些学生尝试以各种方式打破限制，网上曾传武汉体育学院学生因厌倦了关在宿舍上网课，而从毗邻校园的东湖划船离开学校。

刘子友说，“开学的前三周，我们大部分都是上网课，如果去教室上课，就是隔开距离的有限位置。而国庆节假期我们不能离开本市。即使离开学校也必须要有特殊许可”“很多学生都在为假期发愁”。

假期你在做什么？我正在上大学。在新浪微博上“高校应该封闭管理吗？”的标签有近5亿的观看。