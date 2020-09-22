法国前驻华大使：人权民主法治是欧洲发展多边外交的基石

法国离任不久的驻华大使黎想（Jean-Maurice Ripert）在9月14日欧中峰会结束之后接受了与法国国际广播电台同属的法国国际媒体集团旗下的法国24小时全天候电视台的专访。他在访谈中介绍了近年来欧盟对中国的立场的转变以及在他看来今后欧洲外交所必须坚守的原则。他在访谈最后强调指出欧盟必须回归到上个世纪四十年代二战之后说制定的最基本的多变外交规则，不忘初心，重新将人权，民主以及法治列为欧洲外交之本，因为只有这样，欧洲才能够更好地捍卫自己的利益。

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主持人： 大家好，欢迎收看法国24小时电视台的专访节目。今天邀请的嘉宾是法国外交一位久经沙场屡屡担任要职刚刚离任法国驻华大使的Jean Maurice Ripert 。在刚刚结束的欧中峰会上欧盟首次向中国显示他对中国已经不存幻想，这只是口头上的表述还是欧盟切实的立场？

Jean-Maurice Ripert ： 我认为这是真实的，因为我们只要听听欧盟民众的反应，在民主国家公众舆论举足轻重。而欧盟民众都对中国对新冠疫情的处理方式感到震惊。我在这里利用今天的机会必须做出澄清，中国的口罩其实并不是赠送的，而是出售的，至少欧盟国家都是出钱购买的。其实欧盟对中国的立场转变并不是从9月14日的欧中峰会开始的，几年前欧中峰会就已经紧张艰难 往往无果而终。记得2017年我出任驻中国大使那年欧中峰会都未能发表共同声明，之后各国各自为政。 两年前欧盟才重新提出就投资协议展开谈判，但是谈判没有取得任何进展。所以欧盟对中国早已不存幻想尤其是欧盟在中国的企业抱怨中国的投资环境每况愈下，这也是为什么欧盟在一年半前将中国定性为既是合作伙伴，但又是系统性的竞争对手，这一措辞在外交上是非常严厉的。

主持人：好，但是，我们是否可以说，中国的战狼外交会比以往更加低调？记得之前中国驻法大使曾经对法国治理疫情的策略发表不太适当的批评言论，您认为他们是否比以前显得低调？

Jean-Maurice Ripert ：我认为是恰恰相反，因为中国主席习近平与共产党不仅不再蒙住他们的嘴巴，而且还鼓励他们对外发声，有人说中国驻欧盟大使似乎相对理智。总而言之这些大使代表的是习近平不要忘记大使虽然直接归外交部长管辖，但是他们代表的是习近平，因为是习近平任命他们的。而习近平是终身制，当然习近平在今后几十年会走过场的当选。在中国有人反对习近平，这些大家都知道，习近平在19大召开之后 化了一年的时间才召开了四中全会，今年的北戴河会议非常不顺利。中国媒体多少披露出一些迹象， 还有些大学学者在发声，但是他们往往很快被消失。在中国如果有人被消失 那就是说明还有批评之声。所以，我并不认为战狼们会偃旗息鼓，恰恰相反 习近平第二任期同之前相对比变得更加强势。我刚刚到中国上任的时候他们就把以前毛时代的长征等历史翻出来，试图告诉中国人再艰苦的时代都挺过来了 中国可以自力更生依靠自己，似乎在为再一次闭关锁国做好准备。当然，在中国也有人反对，但是，这些人我们看不到。

主持人： 欧洲面对中国是否拥有真正的自己的对策？还是仅仅是追随美国，仅仅是搭乘美国的便车？

Jean-Maurice Ripert ：不，不是，必须指出的是欧盟是全球第一大贸易经济体，欧盟的利益至少有一半同美国相同，唯一不同的是欧盟不会采取特郎普政府一样的手法。当美国因向世贸组织上诉捍卫他的利益时，欧盟也会采取同样的行动。此外，欧盟要求与中国签署投资协议，同外界传闻有所不同的是，中国人并不希望签署此一协议，他们要求的是贸易协议，欧盟对此的回答是没有投资协定就不会有贸易协定，因为投资协定对欧盟企业至关重要，欧盟要求中国尊重对等原则，中国政府经常提到双赢 那么现在是实施的时候了，这就是周一欧中峰会时欧盟提出的要求。

主持人： 您是多边外交的推广者，您对今天要从事外交工作的年轻人有什么建议？在新冠疫情蔓延全球各国自扫门前雪的今天，如何发展多边主义？

Jean-Maurice Ripert ：我认为新冠危机显示我们从没有象今天这样需要多边主义，当联合国，当世卫组织不能正常运作时，我们更加需要协调一致。不过，今天我们面对的问题是有美国中国与俄罗斯这样的霸权国家，他们的行为偏离了上个世纪四十年代联合国制定的运行规则。我们必须回归到最初制定的原则，这一点十分重要，必须捍卫我们的价值。只有这样我们才能够捍卫我们的利益，人权，民主法治等二战之后我们说推崇的价值是我们发展多边主义的基石。今天的年轻人们必须为之而奋斗，因为他们的未来取决于此。