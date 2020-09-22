法国总统马克龙联大会上要求派遣国际调查团前往新疆调查维吾尔人权

为了平息国际社会对维吾尔人处境的忧虑，法国总统马克龙周二在第75届联合国一般性辩论大会上要求派出国际调查团前往新疆展开调查。这是法国总统首次在联合国大会上针对中国维吾尔人权问题发言，这意味着欧洲对中国人权问题的态度愈来愈清晰和不甘示弱。

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马克龙不点名地针对中国表示，基本人权是普世的，它不仅仅是西方的价值观念，不能一提到人权就拿出干涉内部事务的理由来对抗。

马克龙在这里指的是北京当局一贯的态度，每当西方领袖或西方团体向中方提出人权问题时，中方总是以“不能干涉内部事务”予以拒绝。

马克龙接着说，尊重人权是联合国的基本原则，它早已写进联合国宪章，各成员国自由地签署了这一宪章，并且承诺尊重人权。这就是为什么法国要提出这样的要求，即，考量到国际社会的关切，应在联合国主导下，派出一个国际代表团前往新疆，实地了解当地维吾尔少数民族的生存处境。

根据联合国专家以及国际人权组织，至少一百万维吾尔人以及当地其他少数民族被强行集中在封闭的“中心”进行“再教育”，人权组织称这些所谓的教育中心形同集中营，在网络上，不少流落在西方的维吾尔人通过视频控诉，他们的亲人被关进了这样的中心后毫无音信。北京则辩护称这些中心是职业培训中心，旨在拔除恐怖主义和极端主义的根基，拒绝外界“干预”，因为这是中国的内部事务。

联合国一般性辩论大会伊始，华盛顿和北京在新冠疫情等诸多议题上对抗激烈，在特朗普和习近平之后发表演说的马克龙针对此表示，对华盛顿和北京在联合国讲坛上的对抗感到“遗憾”，呼吁国际社会应联合行动，不要仅仅当看客。

马克龙表示，今天的世界已经不能简括为美中对抗，不管两大国在全球的分量有多重。马克龙表示，世界需要国际组织，欧盟应在国际社会扮演发动机的角色。他认为，欧洲联盟经过应对新冠疫情，强化了联盟之间的联系。此前，许多人都预告欧盟的分歧和软弱无力，但是，欧盟通过这场疫情考验，在主权、团结以及整合方面都得到历史性的强化。

他例举欧盟在动议分享对抗新冠病毒疫苗方面的带头性角色，“新冠疫苗是共同的财富”，欧盟的建议其中两项来自法国，马克龙认为这将对减轻穷国债务，帮助非洲国家应对疫情有巨大帮助。