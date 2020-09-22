法新：中国让“大炮”闭上嘴巴

以抨击习近平著称的中国公营地产公司退休老板任志强9月22日以“腐败”罪被北京第二中级法院判处18年重刑，这位著名的“大炮”再也不能发出任何声音。

广告 继续浏览后续

法新社今天报道任志强被判18年重刑的消息说，中国让“大炮”闭上了嘴巴。这位因抨击中国当局和习近平主席而备受关注的前国企地产公司老板周二被以“腐败”罪，判处18年重刑。任志强直到今年夏天被开除出党之前，是中共的长期党员。

在圆滑的中国经济圈中，任志强是个“非典型人物”，他从未从过政，因咆哮批评而赢得“大炮”的绰号，在社交网络备受欢迎，有很多粉丝跟随。

69岁的任志强今年3月在雷达上消失。之前他在网上发布了他的第N篇犀利文章，抨击当局对去年年底在武汉爆发的冠状肺炎疫情应对不利。然而，在中国，任何对习近平的公开批评都属于禁忌，他指控习近平是“小丑”，批评政府应对新官病毒迟缓拖延。

4月份，当局以“违纪”对任志强展开调查。法新社介绍说，“违纪”在是被中共用来指控经济问题的委婉说法。自1974年加入中共的任志强在今年7月被开除了党籍。

所有的罪

周二，对任志强致命的一击来了：北京市第二中级法院以“贪污、受贿、挪用公款及国有公司人员滥用职权”四项罪，判处他18年有期徒刑，并处420万元人民币（53万欧元）罚款。

据贴在网上的法庭判决，前地产大亨，华远集团董事长任志强在2003-2017年间，收受了125万余元的佣金贿赂，并贪污或挪用了1亿1100万元公款。

这个北京第二中级法院的判词还说，任志强承认所有被指控的罪责，并表示不上诉。

不过，中国当局的尴尬迹象出现了：社交网络微博在该案下面批评当局的帖子都被审查和删除。

任志强在中国疫情期间公布的抨击文章中，特别批评了中国国家主席。他写道：“党在维护党的利益，官在维护官的利益，君则只是在维护一尊的核心地位与利益”。他这篇文章还未指名地将习近平称为“小丑”。

有争议

法新社说，任志强真的犯有腐败罪吗？

在一个经历了40年建筑狂潮的中国，任志强一直工作到2015年退休的房地产业是一个容易发生贪弊案的行业。数年来习近平领导的大型反腐败运动受到公众欢迎。但习近平也被怀疑利用打贪运动整垮自己的政敌。

而任志强在网络上拥有数千万粉丝，他的影响力巨大。这位大亨的微博账号于2016年因他批评习近平有关媒体为党服务的讲话而被停用。

法新社说，自习近平2013年上台以来，中国公民社会一直承受着巨大压力：互联网受到更严格的审查，人权律师们感到担心甚至遭到拘押，甚至大学的自由度也下降。

任志强在中国是一个有争议的人物，因为他有时具有非常资本主义和激进的立场，特别是在房地产领域。尽管过去20年房价的飞涨阻止了许多中国人拥有房产，但他曾说过，那些没有及时投资的人“现在应该变得贫穷”。