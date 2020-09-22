疫情失控泛滥全球 特朗普要求联合国追究中国责任

美国总统特朗普今天在第七十五届联合国大会发言猛轰中国，再次以“中国病毒”形容新冠病毒，控告中国对疫情早期管理失控，致使病毒泛滥全球。

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美国总统特朗普以令北京当局愤怒的“中国病毒”这一名词代称新冠病毒，他表示这一疫情目前至少夺走全球188国无数条人命。特朗普指控北京在武汉疫情爆发初期，限制本国人员流动，取消国内航班，却任凭大量班机离境，导致新冠病毒扩散全世界。

特朗普称，“中国政府和差不多被北京控制在手中的世界卫生组织，错误地声明不存在人传人的证据。”导致全世界今天正异常艰苦地对抗这一“隐形敌人”。他说，联合国必须让中国对此承担责任。

直至一月20日之前，中国政府通过其地方当局以及官方派出的专家表示，疫情可控可防，不存在人传人。中国政府在1月20日才正式承认疫情已成人传人之势，全世界才知道了这一疫情的严重性。

世界卫生组织在武汉疫情初期，相信北京“可控可防”的说法。世卫秘书长谭德塞1月28日与习近平北京会面时，也使用了中国官方“可控可防”的宣传口吻，并高度赞扬中国抗疫有成效。

在中国方面的坚持下，世卫组织迟至一月底才宣布全球进入紧急卫生状态。这时候，新冠病毒早已从武汉蔓延全中国，并且从中国向全世界广泛蔓延。

特朗普在新冠疫情蔓延早期，曾下令采取控制航班等严防措施，随后，他对疫情采取的迟缓对应措施在美国国内受到许多批评。美国三月份以来疫情愈来愈严重，新冠病毒目前已在美国造成至少20万人死亡，严重影响特朗普竞选连任。

特朗普在联大会上称，美国发起自第二次世界大战以来最强有力的动员，生产大量呼吸器，研发疫苗也已进入临床试验最后阶段。特朗普还表示，美国会终结疫情大流行，进入一个繁荣、和平与合作的新时代。

特朗普随后在贸易和环保方面也对中国进行了批评。