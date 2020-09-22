纽时：纽约市一名警员充当中共间谍被捕

根据纽约时报报导，纽约市一名警察因非法充当中国政府的“代理人”而被捕，联办检察官指该警官向中国驻纽约总领事馆提供有关居住在美国西藏人的情报。

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名为安旺（Baimadajie Angwang）、今年33岁的警员星期一被当局拘捕，他之前曾经是一名巡警，最近的职务是皇后区第111分局的社区事务警官。

报导引述纽约市布碌仑联邦法院一份25页的控诉书指，安旺在中国政府的指示下，收集和提供有关纽约西藏人的活动讯息，并寻求在这个少数民族中策反一些为中国提供情报的消息来源。

联邦检察官又指安旺曾邀请一名中国官员出席纽约市警察局的活动，为他提供与警界高层联络的渠道和关系。

纽时报导指，这宗事件令人关注中国政府到底对全美最大的警察局已有多大程度的渗透，以及对美国西藏人族群有多大的侦察范围。

安旺是出生中国的西藏人，后来归化美籍，他曾经获得“每月一警”的荣誉，除了身为纽约市的警察，他也是美国陆军预备役的上士，因此拥有取得高层机密的权限。

根据检察官，安旺至少自2018年以来，经常性的与纽约两名中国使馆人员交流，其中一名使馆官员被指是“负责消弭反对中国政府政策和权威的来源”。

检控文件列出好几次安旺与姓名不详的官员之间的电话录音，其中最近一次是今年1月。

2018年10月，安旺在电话建议这名官员一起出席皇后区一个新开幕的西藏人社区中心，声称可以在该处物色一些可能的“情报资产”。

报导指，安旺的律师对该案拒绝评论，纽约市警察局指2016年加入警队的安旺，目前已被无薪吊销职务。

在华盛顿，国际支援西藏组织的一名发言人在声明中回应事件称，这宗案件显示中共不但在西藏进行打压，而且还“伸延到全世界凡有西藏人可以自由表达意见的地方，从美国开始”。

安旺2019年5月在电话中向中国总领事馆一名官员建议，策反美国西藏人成为中国间谍最好的方法，就是给予他们入境中国10年的签证。