菅义伟将于9月25日晚与习近平举行电话会谈

据日本多方面的消息，日本首相菅义伟将与中国国家主席习近平在9月25日晚举行电话会谈。在电话会谈中，菅义伟首先是直接向习近平传达有关自己就任的事情，确认日中为重要的邻国，对于种种悬案，进行积极沟通的必要性,而关于习近平作为国宾访日之事双方会怎样应酬，十分引人注目。

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日中首脑直接交换意见，将是2019年12月安倍前首相访华以来首次。

菅义伟20日晚与美国总统特朗普及澳大利亚总理莫里森举行了电话会谈，这是菅义伟在担任首相后首次与外国首脑进行电话会谈。

菅义伟近日多次表示不以中国为敌，他当选首相后中国国家主席习近平与国务院总理李克强16日致电菅义伟，同贺菅义伟当选。习近平在贺电中指出：中日互为友好近邻，同是亚洲和世界上重要国家，发展长期稳定、友好合作的中日关系，符合两国人民根本利益，也有利于亚洲和世界的和平、稳定、繁荣。

菅义伟在就任首相后，也接到韩国总统文在寅的贺信。韩国总统府21日宣布，已于19日收到菅义伟对文在寅的祝贺表示感谢的回信。

菅义伟就任首相后的外交活动从20日正式展开。他还将在当地时间25日（日本时间26日上午）纽约的联合国大会上发表视频演讲。

日本共同社9月20日指出：政府消息人士如此解说“菅外交”的特征称：“将更加重视日中关系。与安倍外交的不同早晚会显现出来。”意思是外交重点将稍微偏向中国方面，会推进日中关系。

背后有着这样的考量，如果与美国步调过于一致，将动摇与经济层面密切相关的中国的关系，这并非上策。